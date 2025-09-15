Miss Italia 2025, tutto quello che c’è da sapere sulla finalissima: chi sono le 40 ragazze in gara e dove vederla in tv e online

Ormai ci siamo: questa sera al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, verrà eletta la più bella d’Italia. La finale di Miss Italia 2025, l’86ma complessiva, sta per cominciare. A presentare la serata sarà Nunzia De Girolamo insieme al giornalista Marco Carrara. Presidente della giuria sarà Francesca Pascale e, insieme a lei ci saranno altri nomi noti del mondo dello spettacolo come Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande.

Il programma della finale

Sono 40 le ragazze da tutte le regioni d’Italia che sono giunte a questa finalissima che, per il secondo anno consecutivo si tiene a Porto San Giorgio. Ma cosa dovranno fare questa sera? il programma prevede diverse prove. Prima di tutto, è bene ricordare che saranno divise in due squadre capitanate da Edelfa Chiara Masciotta (Miss Italia 2005) e Ofelia Passaponti (Miss Italia 2024); saranno loro a guidare le concorrenti in una serie di prove di portamento, ballo, canto, recitazione che porteranno alla scelta della vincitrice.

Le finaliste a Miss Italia 2025

Alcune curiosità sulle finaliste

Ecco ora alcune curiosità che riguardano le 40 finaliste: conosciamole meglio una per una. Cominciamo dall’età che varia molto, quasi dieci anni se consideriamo che la più giovane ha 18 anni (Alice Zambon), mentre le due più mature, si fa per dire, hanno 29 anni (Alice Petagna e Monica Russo). Anche altezza e caratteristiche fisiche variano parecchio: si va da 165 cm a 180 cm ma la maggioranza delle finaliste hanno capelli e occhi castani. Proprio Petagna, Miss Abruzzo, è incinta di quattro mesi.

Una serata tra bellezza, musica e moda

La ‘colonna sonora’ di questa 86ma edizione sarà affidata a Guè, Shablo, Tormento e Joshua, reduci dall’ultimo Festival di Sanremo. Insieme a loro anche Rkomi, Serhat, Senhit e i ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen, volti noti di Ballando con le Stelle.

La passerella sarà dedicata all’alta moda. Lo stilista fiorentino Ermanno Scervino porterà in scena il suo stile, simbolo di femminilità ed eleganza italiana.

Tra le iniziative di questa edizione, spicca la presenza della LILT insieme alla Fondazione Progetti del Cuore: per tutta la giornata, infatti, sarà presnte un’unità mobile fuori dal PalaSavelli per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione attraverso la distribuzione di materiale informativo e visite senologiche.

Dove e come vederla in tv e streaming

Sarà possibile guardare la finalissima di Miss Italia 2025 in diretta? Sì: sarà trasmessa questa sera, lunedì 15 settembre 2025, a partire dalle ore 21,30 in diretta in eurovisione su RaiPlay e su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre, inoltre su Sky e Tivùsat). Inoltre, sarà possibile ascoltare la diretta anche su Media DAB.

La Patron Patrizia Mirigliani con alcune delle miss in finale (Fonte: Facebook Miss Italia)

Le ragazze in gara una per una

Vediamo chi sono, una per una, le quaranta ragazze finaliste di Miss Italia 2025 che oggi lunedì 15 settembre si contenderanno il titolo.

Miss Piemonte

Beatrice Bo, 21 anni, di Brandizzo (TO). Alta 1,78. Diplomata al liceo linguistico, pratica a livello agonistico il tennis, sport di cui è anche allenatrice. Curiosa e dinamica, Beatrice è immersa nella cultura spagnola grazie all’infanzia vissuta in un ambiente ispanico.

Miss Valle d’Aosta

Alicya Ferrero, 19 anni, di Borgaro Torinese (TO). Alta 1,70. Diplomata in ambito informatico-aziendale, lavora come barista. Problemi familiari l’hanno costretta a crescere in fretta, ma con un carattere forte.

Miss Lombardia

Miriam Del Contrasto, 21 anni, di Besana in Brianza (MB). È alta 1,65. Al primo anno universitario di Fisioterapia, è stata per diversi anni campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio sincronizzato e ha partecipato ai mondiali rappresentando l’Italia. Determinata e simpatica, si caratterizza per la sua “voglia di fare”.

Miss Liguria

Sara Dellepiane, 21 anni, di Arenzano (GE). Alta 1,75. Studia Economia Aziendale e lavora come cassiera in un supermercato. Ha vissuto sei mesi all’estero con l’Erasmus ed è una ragazza molto sportiva.

Miss Veneto

Alice Zambon, 18 anni, di Rovigo (RO). Alta 1,74. Frequenta il quarto anno del liceo delle Scienze Umane e ha due fratelli più grandi. Si definisce una ragazza intraprendente, amante dell’eleganza e della moda.

Miss Trentino Alto Adige

Chiara Cenci, 18 anni, di Rovereto (TN). Alta 1,75. Studia Ingegneria Informatica. È arbitro di calcio di prima categoria e di Serie D nel calcio a 5. Partecipa per mettersi alla prova, dicendo: “O dentro o fuori”.

Miss Friuli Venezia Giulia

Michela Bertossi, 21 anni, di Cervignano del Friuli (UD). Alta 1,74. Laureata in Scienze politiche e dell’amministrazione, lavora come cassiera e referente in un locale. Si ritiene una “brava figlia e brava amica”, fiera della persona che è.

Miss Emilia Romagna

Greta Passini, 19 anni, di San Cesario sul Panaro (MO). Alta 1,78. Frequenta il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione. “L’impegno, anche duro, non mi spaventa e il modo di affrontarlo, dice, caratterizza la mia persona”. Gli animali sono una parte essenziale della sua vita.

Miss Toscana

Gaia Pardini, 23 anni, di Pescia (PT). Alta 1,73. Impiegata amministrativa, è prossima alla laurea in Scienze dei Servizi Sociali all'Università di Firenze. Ha un forte interesse per la psicologia e la sociologia ed è affascinata dallo studio del comportamento umano.

Miss Marche

Asia Campanelli, 19 anni, di Monte Roberto (AN). Alta 1,68. Diplomata al liceo linguistico, è allenatrice di ginnastica ritmica e intende proseguire gli studi.

Miss Abruzzo

Alice Petagna, 29 anni, nata a Roma (RM) e residente a Ovindoli (AQ). È convivente e incinta di quattro mesi. Diplomata al liceo linguistico, è un’atleta professionista di equitazione (salto a ostacoli). Sua nonna, Liliana Spagno, si classificò terza a Salsomaggiore nel 1950, in un'edizione storica in cui una giovanissima Sofia Scicolone (la futura Sofia Loren) vinse il titolo di Miss Eleganza.

Miss Umbria

Fanny Tardioli, 24 anni, di Campello sul Clitunno (PG). Alta 1,70. Studentessa all'ultimo anno del Corso di Lettere Moderne, lavora come barista. Ama l’arte ed è appassionata di pittura e disegno.

Miss Lazio

Valentina Beraldo, 21 anni, di Vitorchiano (VT). Studentessa in Scienze della Comunicazione, lavora come modella. Molto ambiziosa, intende raggiungere gli obiettivi che si pone, come quello di “uscire dal guscio” e conoscere il mondo.

Miss Molise

Desirée Collini, 18 anni, di Termoli (CB). Alta 1,76. È studentessa. Si definisce generosa e altruista e la danza è la sua passione più grande.

Miss Campania

Annarosa Cascone, 18 anni, di Sant’Antonio Abate (NA). Alta 1,73. Diplomata in Fashion Design, lavora come stilista e promuove aste di moda per beneficenza. Si ritiene una persona molto concreta e intende raggiungere i suoi obiettivi.

Miss Puglia

Roberta Molinini, 25 anni, di Terlizzi (BA). Alta 1,77. Laureata in Lingua e Cultura per il Turismo. Modella da otto anni, ha collaborato con brand importanti. Svolge volontariato nel canile del suo paese.

Miss Basilicata

Katia Buchicchio, 18 anni, di Anzi (PZ). Alta 1,75. Diplomata al liceo scientifico, è una studentessa di Odontoiatria e la sua passione è l’arte del ricamo e del cucito.

Miss Calabria

Manuela Pugliese, 27 anni, di Cassano allo Ionio (CS). Alta 1,73. Laureata in Scienze dell’Amministrazione, ha in corso la laurea magistrale in Economia e Commercio. Pratica danza e spiega: “Non smetterò mai di sognare perché i sogni fanno parte e sostengono la mia vita”.

Miss Sicilia

Giada Stabile, 19 anni, di Catania (CT). Alta 1,76. Studia Scienze e Lingue per la Comunicazione. “La vita - spiega - mi ha messo ben presto di fronte a sfide difficili che mi hanno aiutato a crescere e rafforzarmi”.

Miss Sardegna

Sofia Pintore, 18 anni, di Nuoro (NU). Alta 1,78. Diplomata al liceo linguistico, è sportiva e giocatrice di pallavolo, con la passione per le lingue e le culture straniere. Oltre allo studio e allo sport, ha anche la passione per la moda.

Miss Framesi Piemonte e Valle D'Aosta

Beatrice Sartori, 24 anni, di Invorio (NO). Alta 1,74. Ha il diploma superiore di Grafica e comunicazione, ma lavora come ballerina e performer. “Danzo da quando ho memoria”, dice. Nel 2021 si è diplomata alla Scuola del Musical di Milano e ha partecipato a vari spettacoli come ballerina, attrice, cantante. Ha calcato la scena di importanti teatro italiani ma sogna di esibirsi all'Ariston di Sanremo.

Miss Eleganza Lombardia

Arlyn Esther Santos, 24 anni di Gallarate (VA). Nata a Santo Domingo, ha una certa somiglianza a Denny Mendez. Alta 1,73. Diplomata al liceo artistico, è al terzo anno del Corso di scultura all’Accademia di Brera. Lavora come fotomodella e hostess e ha fatto anche l'edicolante a Milano.

Miss Framesi Lombardia

Arianna Garofalo, 20 anni, di Milano. Alta 1,75. Studia Relazioni internazionali e aspira a diventare una funzionaria diplomatica delle Nazioni Unite. Esperta di cucina e di dolci, vorrebbe aprire un “centro di recupero” per animali abbandonati. Ogni estate lavora in un ristorante, occupandosi in particolare di accoglienza.

Miss Sport Givova Lombardia

Gloria Confalonieri, 24 anni, di Carugo (CO). Alta 1,78. Curiosa, intraprendente, aperta ad ogni esperienza professionale, è una barlady professionista. La sua aspirazione è quella di poter viaggiare, ma intanto è felice del percorso che ha compiuto a Miss Italia. Alla commissione tecnica delle prefinali ha preparato il cocktail "Mia Cara Miss", di sua invenzione.

Miss Rocchetta Bellezza Trentino Alto Adige

Sofia Todeschi,18 anni, di Civezzano (TN). Alta 1,77. Studia estetica. Nuotatrice a livello professionale, lavora come bagnina. “Sono una ragazza che cerca sempre di mettersi nei panni degli altri”. Testarda, fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

Miss Cinema Trentino Alto Adige

Kora Libardi, 23 anni, di Levico Terme (TN). Alta 1,73. Ha il diploma in relazioni internazionali per il marketing, è segretaria e front-office in una concessionaria di auto. Pratica il dragon boat, uno sport nautico cinese, a livelli professionali. Kora è cresciuta visitando ľAsia con i genitori, soprattutto l’India. Dopo anni di teatro, si diverte interpretando piccoli ruoli o come comparsa.

Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia

Francesca Drì, 23 anni, di Udine. Alta 1,78. Ha la laurea triennale in Economia e gestione aziendale, lavora come barista. La timidezza e la paura di non riuscire nei suoi scopi frenano talvolta il suo cammino. Ogni volta, però, riprende il cammino con coraggio.

Miss Rocchetta Bellezza Veneto

Anastasia Orrù, 22 anni, di Ceggia (VE). Alta 1,78. Ha una laurea in Scienze motorie e si sta specializzando in Scienze della nutrizione. Maestra di Snowboard, lavora anche come modella. Si definisce sensibile e simpatica.

Miss Cinema Liguria

Greta Caula, 20 anni, di Savona. Alta 1,75. Frequenta la facoltà di Economia aziendale alľUniversità di Genova. Fin da bambina pratica danza in diversi stili e ha la passione per la moda e per il mondo dello spettacolo. Si ritiene una ragazza determinata, umile e ambiziosa.

Miss Colli Emiliano Romagnoli

Francesca Zanasi, 20 anni, di Bentivoglio (BO). Alta 1,68. Diplomata in Produzioni e trasformazioni all’Istituto agrario, è una brava violinista. Insegna propedeutica musicale ai bambini dai 3 ai 6 anni. Si definisce una persona creativa, curiosa e estroversa.

Miss Framesi Tosca na

Chiara Festeggiante, 20 anni, di Poggibonsi (SI). Alta 1,74. Ha in corso la laurea in Dietistica all’Università di Siena, lavora saltuariamente nel ristorante di famiglia. Ritiene che l’alimentazione sia importante, specialmente per i bambini. E aggiunge: "Sono una ragazza coraggiosa, sensibile e determinata”.

Miss Rocchetta Bellezza Marche

Alessia Pelliccioni, 18 anni, di Ascoli Piceno. Alta 1,73. È iscritta al quinto anno di ragioneria, pratica pattinaggio artistico a livello agonistico e nei week-end fa la cameriera in un ristorante della sua città. Dice di essere una ragazza decisa, carismatica e competitiva, pronta a raggiungere i propri traguardi.

Miss Miluna Abruzzo

Sofia Capone, 23 anni, di Chieti. Alta 1,73. Lavora come insegnante di danza ed è una ballerina professionista. Ha conseguito la laurea triennale in economia e management e sta per iniziare l’ultimo anno per ottenere la laurea magistrale.La sua aspirazione è quella di diventare una brand manager preferibilmente nel mondo della moda.

Miss Sport Givova Lazio

Carola Danesi, 20 anni, di Roma. Alta 1,79. Sta studiando per ottenere la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Lavora come modella e le sue più grandi passioni sono il canto, il pianoforte e la pallavolo. Il suo obiettivo è quello diventare un’ insegnante e lasciare un segno nelle nuove generazioni.

Miss Eleganza Roma

Sara Fidani, 27 anni, di Roma. Alta 1,80. Si è diplomata al liceo linguistico e all’ accademia musicale. “ Sono cantante e modella. Viaggio spesso e si può dire che vivo praticamente in aereo. Amo le arti marziali e pratico karatè da 14 anni, da 3 ho scoperto la kick-boxe", dice.

Miss Sorriso Campania

Maria Chiara Volpe, 19 anni, di Salerno. Alta 1,76. Diplomata in Amministrazione finanza e marketing. Pratica danza a livello agonistico e lavora come modella, hostess e babysitter. È una ragazza che persegue i suoi obiettivi senza mai fermarmi.

Miss Eleganza Campania

Ludovica Lombardi, 18 anni, di Ascea (SA). Alta 1,75. Frequenta le scuole superiori e lavora come receptionist in un villaggio. Rivela di essere "una persona molto timida con il desiderio costante di crescere".

Miss Comuni Vesuviani

Monica Russo, 29 anni, di Cercola (NA). Alta 1,72. Si occupa del censimento dei grandi immobili del comune di Napoli. Sta inoltre frequentando il terzo anno della facoltà di ingegneria civile. Racconta di sé: ”Nella mia vita mi sono sempre messa in gioco e ho studiato tanto, svolgendo una lunga gavetta”. Ha ottenuto il diploma in arti performative alla Scuola del Musical di Milano, ha lavorato a un film e a vari musical, due dei quali al teatro nazionale di Milano.

Miss Parco dell’Etna

Viviana Mudò, 19 anni, di Scordia (CT). Alta 1,75. Raccontandosi dice: “Le sfilate per me non rappresentano solo la moda ma la libertà. Ogni passerella è una sfida con me stessa e un’ occasione per trasformare l’emozione in forza. Una sua curiosità? Memorizza ogni dettaglio delle persone che incontra.

Miss Sorriso Sicilia

Giusi Maugeri, 19 anni, di Catania. Alta 1,74. Diplomata al liceo scientifico, è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La sua grande passione è il karatè, che pratica a livello agonistico. Lavora inoltre come indossatrice presso uno showroom. Si definisce: "Una ragazza con la testa sulle spalle e i sogni ben nascosti nel cuore": Dice di avere "una forza silenziosa" che la guida nei momenti più difficili. "So bastarmi ma apprezzo chi sa starmi accanto senza invadermi”.