Miss Italia 2023 torna in tv (ma per poco), dove e quando vedere la finale. Sgarbi non ci sarà

Salsomaggiore Terme (Parma), 26 ottobre 2023 – Il concorso di Miss Italia torna in televisione, anche se per pochi minuti. Sarà a sorpresa di nuovo la Rai a mandare in onda l’edizione numero 84, di cui però vedremo in tv solo gli ultimi 10 minuti. L’evento sarà trasmesso per intero in streaming.

Quando e dove

L’appuntamento con la finale di Miss Italia 2023 è per sabato 11 novembre alle 17. Durerà in tutto due ore. E’ l’ultimo atto di una quattro giorni di selezioni che comincerà con le prefinali l’8 novembre. Tutto si svolgerà a Salsomaggiore Terme, nella location che ha ospitato lo storico concorso per 13 anni, all’apice del suo successo.

La giuria: Sgarbi non ci sarà

Alla serata finale arrivano 40 concorrenti, che saranno votate da una giuria composta da Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Giulia Salemi, ex miss. Dopo il caso dei ‘cachet d’oro’, è saltato invece il nome di Vittorio Sgarbi, designato come presidente. “L’abbiamo invitato ma non ci ha risposto”, ha glissato diplomaticamente Patrizia Mirigliani nella conferenza stampa che oggi ha presentato la nuova edizione del concorso. E’ stato definitivo invece Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d'Italia che, a proposito della partecipazione di Sgbarbi, ha citato la formula di eliminazione introdotta al concorso da Carlo Conti: “Per te Miss Italia finisce qui”.

Poco dopo è arrivata la rinuncia ufficiale. “Alla lettura delle dichiarazioni fatte nel corso della conferenza stampa di oggi sono felice che le violente polemiche contro di me abbiano ottenuto il risultato di dimostrare la mia incompatibilità con Miss Italia – ha commentato Sgarbi non senza vis polemica –. Faccio con onore il sottosegretario, ma per fare il presidente di Miss Italia occorre almeno essere ministro”. A Salsomaggiore ci saranno anche Vera Slepoj e Ida Galati, che hanno fatto parte della commissione tecnica delle prefinali del concorso in Calabria.

Chi conduce e gli ospiti

Presenterà la serata la giornalista del Tg2 Manuela Moreno. Madrina dell’evento è invece Gloria Bellicchi, miss Italia 1998. Moglie dell’attore e regista Giampaolo Morelli, Gloria è di Salsomaggiore.

Dove vederlo

La finale di Miss Italia 2023 verrà trasmessa in streaming sul sito Rainews.it. Gli ultimi 10 minuti dell’evento – con il rito dell’’incoronazione’ – saranno mandati in onda anche da Rainews 24 (canale 48). “Nessuna diretta – ha precisato il direttore della testata Paolo Petrecca a fronte di qualche malumore e sfottò circolati sui social. – Faremo solo una copertura giornalistica, con servizi e interviste, non in diretta”.

La formula

Formula che vince non si cambia. E’ “un'edizione speciale – racconta Patrizia Mirigliani – coraggiosa, sicura di sé, dopo la sorprendente e incoraggiante partecipazione del pubblico alle 348 selezioni nelle piazze dei Comuni italiani con le 6780 iscritte. Qui, davanti alla folla, le ragazze sfilato in passerella ma promuovono i temi sociali che ci stanno a cuore, primi fra tutti quello dell'educazione stradale per contribuire a rafforzare la sicurezza sulle nostre strade”.