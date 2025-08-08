Misano Piano Fest. Giovani musicisti salgono in cattedra

Con il concerto del maestro Roberto Cappello, ha preso il via la 33ª edizione del Misano Piano Festival, festival pianistico malatestiano che proseguirà per tutta l’estate, con un’appendice in novembre. Stasera, nel cortile d’onore della Rocca di Gradara (Pesaro Urbino) la giovane pianista Giulia Zampieri suonerà ’Al chiaro di luna’ con sognanti brani di Beethoven, Schumann, Chopin e Liszt. Il 13 il festival tornerà a Misano Adriatico (Rimini) con l’ormai tradizionale Schubertiade al Mulino che vedrà protagonista (nel giardino del ristorante misanese) il pianista 22enne Daniele Panizza nel recital intitolato ’Lì sbocciano le mie rose’.

La chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo a Misano Monte ospiterà poi il 20 un altro giovane pianista in carriera, Ruben Xhaferi, primo premio in importanti competizioni nazionali e internazionali, che eseguirà un programma dedicato a Fryderyc Chopin, “il più ardito e più fiero spirito dell’epoca“, con i 24 Preludi op. 28 e i 12 Studi op. 10: la serata verrà introdotta dal professor Paolo Piantieri.

Il 6 settembre nella sala del Durantino a Mondaino (Rimini) e il 7 settembre al Museo Fisica Experience di San Giovanni in Persiceto (Bologna), si terrà un evento speciale correlato al festival, un ’Viaggio tra lo spazio e il tempo’ con l’ensemble Arc en ciel: il programma (con l’introduzione del professor Nicola Semprini Cesari, docente di Fisica all’Università di Bologna) si muoverà, in maniera del tutto ardita, dal minimalismo musicale di Steve Reich alle invenzioni di Johann Sebastian Bach.

Due gli appuntamenti dopo l’estate: il 5 novembre al teatro degli Atti di Rimini per un concerto dedicato ad Alfredo Speranza e il 25 novembre al teatro Astra di Misano per ’Piano donna’. Info, www.misanopianofestival.com

Stefano Marchetti