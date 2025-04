Miriana Trevisan: “Tradita tante volte, ora tendo alla castità. Un mio ex sbiancò quando gli dissi il nome di una collega”

Roma, 15 aprile 2025 – Miriana Trevisan, 52 anni, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. Volto familiare della televisione dagli anni Novanta a oggi, è stata protagonista di numerosi programmi storici: da Non è la Rai, dove debuttò giovanissima, a Striscia la notizia come velina, passando per La Corrida, La Ruota della Fortuna, Pressing, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Oggi, lontana dai riflettori e single, ha dichiarato: “La tv mi ha dimenticato? Resto la Mirianona nazionale”.

Il successo e la popolarità

“I direttori di rete mi chiamavano ‘Fenomeno’. All’inizio prendevo l’autobus per andare agli studi, poi divenne impossibile. Provai la bici, mi facevano cadere. Con il motorino mi inseguivano. Alla fine, mi spostavo in taxi. A casa, i miei staccarono il citofono: suonavano a ogni ora. Si appostavano sul pianerottolo, i vicini erano esasperati. Ero popolarissima, non sapevo a chi dare i resti”, ha raccontato Trevisan.

Ha poi aggiunto: “Non cercavo l’inquadratura, non me ne importava. Stavo molto per conto mio, o con Eliana e Annarella, le sarte, che mi coccolavano e mi davano la pizza per farmi mangiare. Me ne stavo sotto al tavolo a leggere un libro. Di sera, a casa, mio padre non mi faceva uscire”.

Il rapporto con Boncompagni

Riguardo al regista Gianni Boncompagni, ha confessato: “Parlarci mi metteva soggezione. Se lo vedevo, scappavo e mi chiudevo in bagno. Lui però capiva. Un giorno mi convocò nel suo ufficio. Non mi presentai. Lasciò correre. ‘Però davanti alle telecamere, Miriana è una tigre’. Una volta ballai con una scarpa slacciata, cambiai tutta la coreografia per il terrore di perderla”.

Le veline e l’ironia sul Drive-in

La mora Miriana è stata velina accanto a Laura Freddi, bionda. Ma alle sue condizioni: “Lavoravo già con Red Ronnie. Feci il provino, ma dissi subito: “Vestita da ragazza Drive-in non ci vengo”. Mi risposero: “Tranquilla, cambiamo look”. Da quella edizione, le veline furono più coperte”.

Tra figuracce e ospiti in elicottero

Figuracce? “Tante. Una volta ballavo sulla scrivania, misi male il piede e caddi in verticale”. Su Ezio Greggio: “Mi chiamava “Mirianina”. Venne al mio matrimonio in elicottero: pilotava lui”.

Vita privata e relazioni

Sull’amore ha raccontato: “Ho avuto un fidanzato bellissimo, ma l’ho lasciato, non mi piaceva più. Poi mi sono pentita. Tendo a stare per conto mio, anche oggi sono single da sei anni”.

Ha ammesso anche di essere stata tradita: “Eh sì, e pure tanto. Non so perché. Io non tradisco mai. Solo una volta, ma ci eravamo lasciati. Eppure mi sentivo in colpa”.

E ha aggiunto: “Quasi sempre me ne accorgevo. Il primo ragazzo aveva un bigliettino in macchina, sembrava il numero di una piscina. Chiamai, era una donna. Con un altro, gli dissi il nome di una collega famosa. Sbiancò. Chiaro: c’era stato. Mi chiedevo: ’Cosa ho sbagliato’?”. Poi ho capito che non era colpa mia”.

Tra presente e futuro

“Non mi prenda alla lettera, ma tendo alla castità. Ho desideri, certo, ma mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piaccia davvero. Non sono fatta per andare a destra e a manca. Sono sfidanzata, ho detto molti no”, ha dichiarato nel corso dell’intervista Miriana Trevisan.

Sul futuro e la televisione ha detto: “Sono già tornata: nel 2021 ho fatto sei mesi di Grande Fratello. Ogni tanto sono ospite in qualche trasmissione. Resto la “Mirianona” nazionale”.

E a chi si chiede perché non appaia più spesso in tv risponde: “Non me lo chiedo. Sono madre single, ho lasciato tutto per un periodo per stare con mio figlio Nicola, che soffriva di asma forte. Come potevo lasciarlo? Non mi sono mai pentita. Sono stata previdente quando dovevo. Non ho problemi: vivo una vita più che dignitosa”.