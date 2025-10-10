Chi è Miriam Leone, l’ex Miss Italia ospite di ‘Verissimo’

È considerata una delle donne più belle d’Italia e, da quando è diventata mamma del piccolo Orlando, il suo volto ha una luce nuova. È Miriam Leone, attrice ed ex miss Italia che è pronta a raccontarsi nella puntata di domenica 12 ottobre di Verissimo.

Miriam Leone: chi è

Nata a Catania il 14 aprile del 1985, si definisce una siciliana DOC. Ha vissuto la sua infanzia ad Acireale insieme ai genitori: Ignazio, insegnante e Gabriella, impiegata comunale. Ha un fratello, Sergio. Ha studiato al liceo classico della sua cittadina e si è successivamente iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia a Catania. Non ha mai terminato gli studi perché nel 2008 è arrivata una svolta improvvisa e inattesa nella sua vita.

Ha, infatti, partecipato a Miss Italia con la fascia di ‘Miss Prima dell’Anno’. Inizialmente Leone era stata eliminata dal programma ma è stata ripescata e in finale ha ottenuto la faascia di Miss Italia.

La carriera in TV

Dal momento della sua elezione non si è mai fermata: ha condotto a pochi mesi dalla vittoria ‘Unomattina Estate’ su Rai 1 e successivamente ci sono stati tanti altri programmi come: ?Mttina in famiglia’, ‘Le Iene’, ‘Danza con me’ e anche il ‘Festival di Sanremo’ 2025.

Il cinema e la recitazione

La grande passione di Miriam Leone, però, è da sempre stata la recitazione. È comparsa in fiction di successo come ‘Distretto di Polizia’, ‘I Medici’ e ‘Un passo dal cielo’ ma ha conquistato il pubblico soprattutto per i suoi ruoli in ‘1992’ (a cui sono seguite ‘1993’ e ‘1994’) su Sky Atlantic, ‘I Leoni di Sicilia’ su Disney Plus (tratto dall’omonimo romanzo di Stefania Auci) e ‘Miss Fallaci’ in cui ha prestato il volto alla giornalista Oriana Fallaci. Al cinema è comparsa in diverse pellicole e ha ottenuto nel 2022 la nomination ai David di Donatello per ‘Diabolik’ dei Manetti bros.

La vita privata

È legata da anni a Paolo Carullo. I due si sono conosciuti nel corso di una festa in Toscana e hanno iniziato a parlare perché entrambi siciliani. Carullo è, infatti, originario di Caltagirone.

La coppia si è sposata a Scicli, in forma privata, il 18 settembre 2021 e il 29 dicembre 2023 i due sono diventati genitori di Orlando Leone Carullo.