Miriam Leone incinta, ‘Accussì’. Le foto su Instagram

Roma, 16 agosto 2023 – ‘Accussì’. Ovvero così, in questo modo. È questa la parola, in siciliano, che accompagna le fotografie postate da Miriam Leone su Instagram dove l’attrice mostra pubblicamente, per la prima volta, la sua gravidanza. L’artista siciliana, protagonista di serie tv e film di successo, aveva annunciato di essere in dolce attesa su Vanity Fair il 2 agosto e quello postato, ieri sera in spiaggia al tramonto, è il primo scatto pubblico con pancia in vista.

Sposata con il suo conterraneo Paolo Carullo, Leone aveva raccontato al settimanale diretto da Simone Marchetti la scoperta della gravidanza. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Matrimonio e famiglia

Sposati dal settembre del 2021, Leone e Carullo, hanno annunciato che tra qualche mese diventeranno genitori. Proprio nell’intervista a Vanity Fair l’attrice aveva raccontato come la maternità non era una cosa certa nella sua vita, poi qualcosa è cambiato. “Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche. Per tutta la vita ho lottato per la mia indipendenza e per raggiungerla ho dovuto usare la mia energia femminile, ma anche quella maschile. Poi, quando ho cambiato questo approccio, quando sono stata più in pace con me stessa, ho apprezzato di più il mio essere donna”.

La coppia si era conosciuta in occasione di una festa in Toscana, gli unici due siciliani tra gli invitati e proprio il parlare della loro terra ha fatto scoccare la freccia a Cupido. Per la 38enne prima di conoscere il marito anche il matrimonio non era una priorità nella sua vita. Non si conosce ancora il nome e nemmeno se sarà femmina o maschio. Di sicure e abbondanti ci sono le congratulazioni ed i tanti commenti di affetto, da parte di amici e fan, per questa dolce e intima fotografia postata la sera di Ferragosto sui social che ha raccolto migliaia di like.