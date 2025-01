Mina Settembre: le anticipazioni della quarta puntata di domenica 2 febbraio

La terza stagione di Mina Settembre torna su Rai1 domenica 2 febbraio con la quarta puntata che promette, come sempre, colpi di scena e novità. Serena Rossi che veste i panni dell’assistente sociale del consultorio di Napoli si ritroverà infatti a dover gestire situazioni complesse tanto a casa che sul posto di lavoro.

‘Mina Settembre 3’: anticipazioni della quarta puntata

Come per le puntate precedenti, anche questo appuntamento con la fiction è diviso in due episodi.

Il primo è intitolato ‘Il peso del sangue’ e vedrà Mina (Serena Rossi) alle prese con una struttura per ragazzi che sta per chiudere. All’interno della stessa si trovano due fratelli che rischiano, adesso, di essere affidati a due istituti diversi. Uno degli operatori che lavora nella casa famiglia prossima alla chiusura ha preso molto a cuore i ragazzi e vorrebbe prendersene cura in maniera ufficiale ma un segreto che riguarda la sua famiglia mette a rischio l’affido.

Domenico (Giuseppe Zeno), nel frattempo, scopre che Viola (Ludovica Nasti) è in contatto con la sua madre biologica. Tra i due scoppia un litigio a pochi giorni dalla visita dell’assistente sociale che deve convalidare l’adozione.

Il secondo episodio della serata è, invece, intitolato ‘Pastorale napoletana’.

Jonathan, il personaggio che ha il volto di Erasmo Genzini, chiederà l’aiuto di Mina perché ritiene che alcuni dei ragazzi che frequentano la palestra dove lui lavora siano coinvolti in affari poco raccomandabili e facciano uso di sostanze. Sul caso interverrà anche Fiore (Chiara Russo) che si ritroverà nuovamente in un triangolo amoroso tra Jonathan e Andrea, il suo storico ex (Lorenzo Lancellotti) che è pronto a fare di tutto per riconquistarla.

Dove vedere ‘Mina Settembre 3’

Le puntate di ‘Mina Settembre 3’ vanno in onda ogni domenica su Rai1 a partire dalle ore 21.30 e sono visibili anche su RaiPlay. Lo show, iniziato il 12 gennaio 2025, sarà trasmesso fino a domenica 16 febbraio.