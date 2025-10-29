Mimmo Jodice, l’arte fotografica

È morto Mimmo Jodice, considerato uno dei più importanti fotografi al mondo e tra i principali esponenti della fotografia d’avanguardia. Aveva 91 anni. Nato a Napoli nel Rione Sanità, si avvicinò alla fotografia negli anni ‘50, ma risalgono agli anni ‘60 le prime esposizioni con Lucio Amelio e le collaborazioni con alcuni tra i più grandi artisti dell’epoca: Andy Warhol, Sol LeWitt, Joseph Beuys, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis, Alberto Burri tra gli altri. Ha esposto la sua arte con personali nei musei di tutto il mondo: dal Philadelphia Museum of Art nel 1995 alla Maison Européenne de la Photographie nel 1998.

Cresciuto di "condizioni tremende" nella Napoli del dopoguerra, dopo gli inizi da rappresentante di libri, Jodice era arrivato alla fotografia, dedicandosi quasi naturalmente a tematiche sociali, senza però, come teneva a precisare, un taglio giornalistico. Citava una frase di Pessoa per spiegare il suo rapporto con la fotografia: “Ma che cosa stavo facendo prima di perdermi a guardare?“

"Non so se la bellezza salverà il mondo, ma per me è balsamo e quiete", ha detto una volta, per descrivere la sua attitudine all’osservazione, mai distaccata, del mondo circostante. Maestro della luce, lottò perché la fotografia fosse riconosciuta come un’arte, e alla fine – dopo molte delusioni al cospetto dei critici d’arte – si trovò a insegnare all’Accademia di Belle Arti di Napoli dal 1970 al 1994.

Nel 2023 Mario Martone gli ha dedicato un documentario, Un ritratto in movimento (ora su Raiplay); alla recente Festa del cinema di Roma è stato presentato il doc di Matteo Parisini dedicato a lui e al figlio artista: Oltre il confine - Le immagini di Mimmo e Francesco Jodice.