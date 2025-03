Millie Bobby Brown nel mirino per il nuovo aspetto, lei: “Non mi scuso per essere cresciuta”

Roma, 4 marzo 2025 – "Non mi scuserò perché sono cresciuta". Millie Bobby Brown risponde così, in un video su Instagram, a tutte le critiche che le sono piovute addosso recentemente per il suo aspetto fisico. L'attrice, diventata famosa per il personaggio di Undici (Eleven) della serie tv 'Stranger Things', ha ricevuto pesanti attacchi da parte della stampa per i cambiamenti estetici: c'è chi sosteneva che fosse "invecchiata" e chi la accusava di voler apparire più grande della sua età. La star, che oggi ha 21 anni, ha però deciso di non restare in silenzio a questo tipo di articoli e ai commenti social che ne sono seguiti, perché – spiega – "è qualcosa che va oltre me" e che "riguarda ogni giovane donna che cresce sotto lo sguardo del pubblico".

L'attrice Millie Bobby Brown sul red carpet in occasione dei Brit Awards 2025 (Ansa)

L'attrice ricorda di aver iniziato a stare davanti alle telecamere "quando avevo 10 anni". "Sono cresciuta davanti al mondo, e per qualche motivo, le persone non riescono a crescere con me – dice –. Invece, si comportano come se dovessi rimanere congelata nel tempo, come se dovessi avere ancora l'aspetto che avevo nella prima stagione di ‘Stranger Things’. E poiché non lo faccio, ora sono un bersaglio".

Millie passa quindi a leggere i titoli di alcuni giornali che la descrivono come "invecchiata male" e la paragonano a una "mamma rifatta". Ma "questo non è giornalismo – continua –. Questo è bullismo". Quindi passa all'attacco: "Il fatto che adulti passino il loro tempo a sezionare il mio viso, il mio corpo, le mie scelte, è inquietante. Il fatto che alcuni di questi articoli siano scritti da donne? Ancora peggio. Parliamo sempre di sostenere ed elevare le giovani donne, ma quando arriva il momento, sembra più facile demolirle per fare clic".

"Le persone disilluse non riescono a sopportare che una ragazza diventi una donna alle sue condizioni, non alle loro – continua la giovane attrice –. Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Mi rifiuto di rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non riesce a sopportare di vedere una ragazza diventare donna. Non mi vergognerò per il mio aspetto, per come mi vesto o per come mi presento. Siamo diventati una società in cui è molto più facile criticare che fare un complimento. Perché la reazione istintiva è dire qualcosa di orribile piuttosto che dire qualcosa di carino?". Millie Bobby Brown chiede di agire meglio "non solo per me, ma per ogni ragazza che merita di crescere senza temere di essere fatta a pezzi per il solo fatto di esistere".

Il post con il video ha raccolto oltre 2 milioni di 'mi piace', ma anche molti commenti di supporto. Tra questi ultimi ci sono anche quelli di tanti personaggi del mondo dello spettacolo come Sharon Stone, Sarah Jessica Parker, Mario Lopez, Pixie Lott, nonché quello di Matthew Modine, che con lei recita proprio in 'Stranger Things'.