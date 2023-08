Miley Cyrus e il nuovo singolo ‘Used to be young’: “Dobbiamo onorare chi siamo stati e celebrare chi diventeremo”. C’è anche un intenso video clip

Roma, 25 agosto 2023 – Miley Cyrus presenta ‘Used to be young’, il suo nuovo singolo. Una delle voci più belle e significative lei, artista multiplatino, è tra le più influenti nella cultura pop mondiale. Del pezzo è già online anche il videoclip.

“Questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo. Mi sento orgogliosa quando rifletto sul mio passato e ottimista quando penso al futuro - ha detto Miley Cyrus -. Sono grata ai miei fedelissimi fan che ogni giorno trasformano i miei sogni in realtà. Vi sono sinceramente riconoscente per il vostro costante sostegno. Questa canzone è per voi”. Anche sul video clip ha raccontato significato e genesi. Proprio nel filmato che accompagna il brano lei interpreta sua “mamma da bambina e potevo vederla all'interno della telecamera utilizzando una tecnologia con cui ho trasmesso in diretta streaming con mia madre. Così potevamo vederci e mentre lei ballava sulle note del brano mi ha fatto piangere, ridere e provare tante emozioni vere. Credo che tutto ciò faccia entrare le persone in contatto con emozioni vere, che non mi sembra riescano a venire fuori molto in questi tempi” .

Per celebrare l'uscita di Used To Be Young, Miley Cyrus ha condiviso storie e approfondimenti sulla sua vita nell'evento speciale televisivo Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). Una nuova versione rispetto a quella trasmessa su Disney+, con un'intervista inedita, nonché la musica del suo ultimo album Endless Summer Vacation, ed è andato in onda sulla ABC poche ore prima dell'uscita del singolo. Il nuovo speciale rivisitato è disponibile su Hulu.com.

Used To Be Young è il primo inedito di Miley Cyrus dopo l'uscita dell'album a marzo di Endless Summer Vacation, che contiene la hit certificata 2 volte Platino in Italia Flowers, River e Jaded. Flowers, con 4 miliardi di streams, è la canzone che ha raggiunto più rapidamente i 500 milioni di streaming su Spotify. Used To Be Young arriva poco prima del 10/o anniversario di Bangerz, l'album di Miley Cyrus vincitore di 3 dischi di platino che conteneva successi come Wrecking Ball, We Can't Stop e Adore You. Per celebrare l'anniversario, a settembre uscirà il vinile in edizione limitata con un nuovo packaging con foto inedite e la bonus track 23 con Mike WiLL Made-It.