Milano wine week. Eventi, note, solidarietà. Brindisi sotto l’Arco

di Raffaella Parisi

In alto i calici. La manifestazione Milano wine week, da domani fino al 12 ottobre, giunge alla sua ottava edizione, con un fitto calendario di degustazioni, masterclass con i migliori sommelier italiani, talk, arte, musica e intrattenimento.

Nuova location headquarters al Milan Marriott Hotel e l’Enoteca ai Dazi di Milano. Sarà un’edizione che guarda al futuro, Sudafrica e Georgia saranno i Paesi internazionali ospiti d’onore, protagonisti con le loro etichette più prestigiose con Walk Around Tasting ed eventi dedicati. Non una mera manifestazione, ma un viaggio multisensoriale che coinvolge l’intera città e che attraversa linguaggi diversi per raccontare il vino come elemento vivo della cultura italiana ed europea.

Questo il programma: domani brindisi di apertura, alle 18 in piazza Sempione, davanti all’Arco della Pace. Domenica è la volta di Wine List Italia, giunta quest’anno alla sua terza edizione. La Guida, edita da MWW Media-Vendemmie, racconta il mondo del vino attraverso gli occhi, il palato e la penna dei migliori sommelier italiani, nata da un’idea di Federico Gordini e di Paolo Porfidio, Head Sommelier della Terrazza Gallia di Milano.

Il progetto è allo stesso tempo una grande mappa editoriale, che illustra fino a 1.000 etichette tra nazionali e internazionali selezionate da 100 top professionisti della sala italiana.

Lunedì 6 ottobre, per la prima volta, saranno i produttori stessi, le 100 aziende vinicole più citate nella Guida, a raccontare in un inedito walk-around tasting i propri vini, offrendo un dialogo diretto con sommelier, buyer e opinion leader. Una percentuale degli incassi delle vendite relative all’evento e alla Guida sarà devoluta alla Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, Charity Partner dell’ottava edizione, che proprio quest’anno celebra i suoi 25 anni di attività a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza in condizioni di disagio, delle mamme e delle donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo.

Sempre lunedì tornano i MWW Awards, gli ’Oscar del vino’ firmati Milano Wine Week che celebrano la qualità e la cura nella selezione vinicola da parte degli operatori della ristorazione (Premio Carte Vini) e del dettaglio qualificato (Premio Wine Retail), sia in Italia che all’estero (Premio Best Italian Wine Selection).

Ed ancora Walk Around Tasting solidale, un appuntamento che unisce la degustazione alla raccolta fondi, il 10 ottobre, i 24 Consorzi vinicoli della Toscana saranno presenti in un grande banco d’assaggio che destinerà tutto il ricavato alla Fondazione Radioterapia Oncologica (FRO).

Torna uno degli appuntamenti più attesi di Milano Wine Week: l’Enoteca ai Dazi di Milano, in piazza Sempione 1, per nove giorni la città brinda all’ombra dell’Arco della Pace con un palinsesto di eventi, dj set, e degustazioni.