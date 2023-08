Milano Week Novità Gucci Tom Ford e Chiara Boni

di Eva Desiderio

L’evento più atteso e di rilevanza internazionale sarà il debutto di Sabato De Sarno, nuovo direttore creativo di Gucci che illumina di curiosità il Calendario dalla Milano Fashion Week per le collezioni dell’estate 2024 dei principali stilisti e maison di moda. L’uscita del calendario provvisorio ricco di appuntamenti e defilè racconta della vitalità di Milano capitale dello stile mondiale.

A poco meno di due mesi dall’inizio della kermesse organizzata e promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana presieduta da Carlo Capasa, con i defilè dal 19 al 25 settembre, ecco 60 show fisici in cinque giorni di manifestazione, fino a 13 eventi al giorno stretti tra il pomeriggio del 19 dedicato ai giovani talenti e l’ultima mattinata di lunedì 25 con alcuni eventi digitali.

A Milano i grandi nomi ci sono tutti: Prada, Armani con le linee Giorgio Armani ed Emporio Armani, Versace, Missoni, Ferragamo, Bottega Veneta, Dolce&Gabbana, Tod’s. Attesissimo lo show di Gucci, in programma venerdi 22 settembre alle 15 in una location ancora da confermare, che segnerà il debutto in passerella delle creazioni di De Sarno, che ha sostituito Alessandro Michele alla direzione artistica del marchio. Napoletano, ha fatto le ultime importanti esperienze da Valentino, per lunghi anni al fianco del direttore creativo Piepaolo Piccioli che con tutto l’atelier di piazza Mignanelli a Roma pochi mesi fa lo ha salutato affettuosamente.

Tra le new entry da seguire c’è Tom Ford: è la prima collezione non firmata dal fondatore (che però è ancora consulente, fino alla fine dell’anno) che a novembre 2022 ha ceduto l’azienda a Estée Lauder Company con l’abbigliamento in licenza al Gruppo Zegna. La sfilata chiuderà la giornata di giovedi 21, alle 21, in una location ancora top secret. Per partecipare alla Milano Fashion Week Tom Ford lascia per la prima volta le sfilate di New York, evidentemente riservando questa scelta italianissima in virtù del prestigio della Fashion Week.

Altro asso nella manica di Carlo Capasa è il debutto di Chiara Boni con la sua ’Petite Robe Noir’ che sfilerà il 24 settembre in via San Luca. La stilista fiorentina aveva già omaggiato Milano durante la pandemia, con un video per la collezione autunno inverno 2021. "Dopo anni di show negli USA sono felice di sfilare a Milano, la città che mi ha adottato e che ha contribuito a far crescere e sviluppare le mie collezioni" conferma Chiara Boni. "Dopo gli Stati Uniti, nostro mercato di riferimento, è arrivato il momento di consolidare la nostra presenza anche in altri Paesi e la sfilata a Milano è un passo importante in questa direzione" afferma il Ceo Maurizio Germanetti.

Occhi puntati anche sulla sfilata Moschino che, in assenza di un direttore creativo dopo l’addio nei mesi scorsi di Jeremy Scott, festeggerà i primi 40 anni dalla fondazione con un evento sui generis: in passerella per il marchio di proprietà della AEFFE di Massimo e Alberta Ferretti ci saranno quattro capsule collections frutto della scelta di altrettante stylist internazionali, molto diverse tra loro: Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson e Lucia Liu.

C’è poi Tod’s, che recentemente ha annunciato la decisione di terminare il contratto col direttore creativo Walter Chiapponi: a Milano a settembre sfilerà la sua ultima collezione. Spazio anche per gli emergenti alla Milano Fashion Week: Dolce&Gabbana, come da diverse stagioni, supporterà la designer brasiliana Karoline Vitto che lavora molto sui temi dell’inclusività e delle curve. Tra i debutti, invece, c’è quello di The Attico, marchio di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini di cui Remo Ruffini ha rilevato una quota di minoranza (49%) nel 2018.