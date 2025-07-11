Milano Latin Festival. Il ’ritmo della noche’ si balla a Rho Fiera

Il fascino e il ritmo del Sudamerica a due passi da Milano. È entrato nel vivo il ’Milano Latin Festival’ giunto alla sua nona edizine nella Live Arena dell’Innovation District di Fiera Milano Rho, pronta a trasformarsi ogni sera fino al prossimo 10 agosto in un concentrato di divertimento all’insegna del ballo, la musica e la gastronomia dell’America Latina. Questa sera la festa è doppia perché il festival renderà omaggio al mojito, uno dei simboli dell’estate, in occasione della Giornata internazionale dedicata a questo cocktail nato a Cuba e apprezzato ormai in tutto il mondo.

Una bevanda da gustare in attesa dell’esibizione del ’Grupo Niche’, la pluripremiata band colombiana composta da Dangond e Los Diferentes che sarà protagonista di tre concerti di nuova salsa in un’unica serata al Milano Latin Festival. Dal 1978 a oggi i ’Grupo Niche’ hanno vinto diversi dischi d’oro e di platino e ottenuto altri numerosi riconoscimenti, tra cui il premio ’Lo Nuestro’ e il premio ’Casandra’ come ’Migliore Orchestra di Salsa’. Domani sera sarà invece la volta della band venezuelana Rawayana con Elena Rose. La musica del gruppo di Caracas combina una varietà di generi musicali, tra cui reggae, psichedelia, elettronica, funk e salsa, e i membri descrivono il loro stile come “trippy pop”. Nel 2024, hanno ricevuto numerose nomination per la 25a edizione dei Latin Grammy Awards, vincendo nella categoria ’Miglior Canzone Pop’ con ’Feriado’, all’inizio del 2025 hanno vinto un Grammy per il ’Miglior Album Latin Rock o Alternative’.

Domenica da non perdere il concerto del gruppo rock argentino ’Erreway’ per la prima volta a Milano. La band nata nel 2002 a Buenos Aires si è ispirata alla popolare serie televisiva giovanile ’Rebelde Way’, trasmessa con successo in oltre 50 Paesi e tradotta in più di 10 lingue, diventando un fenomeno internazionale. Gli Erreway hanno venduto oltre 10 milioni tra album e singoli ottenendo numerosi dischi d’oro e di platino.

Egidio Scala