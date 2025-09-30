Milano Fashion Week, colpo di scena Fendi

Il vero gran finale della Fashion Week milanese non arriva con gli applausi per l’ultima passerella di Armani, ma con il silenzioso epilogo di un addio: Silvia Venturini Fendi lascia – non si sa quanto spontaneamente – la direzione creativa della maison che porta ancora il suo cognome ma non appartiene più alla sua famiglia. Lo ha annunciato ieri la proprietà, la multinazionale francese del lusso LVMH. La stilista assumerà il ruolo di presidente onorario, "continuando a sostenere il brand in tutto il mondo". Una nuova configurazione creativa sarà annunciata "a tempo debito", ha dichiarato l’azienda. Peccato davvero, perché la sfilata di Fendi è stata la più bella di questa stagione. I “ruoli onorari” suonano come magri consolazioni mentre i conglomerati del luddo decidono di “razionalizzare”, anche i cognomi storici diventano accessori intercambiabili (lei ha inventato la Baguette).

In questa settimana nata per salutare Giorgio Armani il cordoglio chic e commovente non ha attenuato l’energia: l’ha resa più nitida. Tre i nomi al centro del discorso: Dario Vitale per Versace, acquisito di recente dal gruppo Prada, Simone Bellotti, che aveva dato ottima prova di sé – dopo un apprendistato con Alessandro Michele – per Jil Sander; e l’unica donna, Louise Trotter, chiamata da Bottega Veneta a prendere il posto dell’elogiatissimo Matthieu Blazy che vedremo sfilare come nuovo direttore artistico di Chanel.

Il caso della settimana è Versace: Vitale entra come chi traduce un classico senza farne né copie, né fotocopie. Meno semidei mitologici, meno divinità opulente, ma anche meno funambolismi sartoriali e meno mise da gran sera: per lui la maison della Medusa è il laboratorio di abiti più facili come quelli di Gianni Versace per Versace Jeans Couture, Versus e Istante, le sue linee più “accessibili” degli anni Novanta, che Vitale però strapazza, rimette insieme, riassembla. Zero nostalgia, molta carne viva: jeans slim, bustier a schiena nuda, gilet affilati, stampe sovrapposte, forme semplici, epidermide in grande quantità. C’è lo spirito di Gianni, non la sua eccelsa sartorialità. Risultato? Divisivo, sì: però è così che si ravviva un mito.

Simone Bellotti da Jil Sander è stato accusato di "poca fantasia": in realtà è stato chirurgico. Esercizi di sottrazione: quattro bottoni che allungano, doppie pelli leggerissime, maglie rimpicciolite, pieghe nervose in vita che fanno respirare il minimalismo.

Louise Trotter a Bottega Veneta apre i cassetti della maison: intrecciato come grammatica madre, volumi che ondeggiano, frange che sfumano, tele strutturate: una femminilità che pensa ai codici, ma senza mummificarli. Brava.

Postilla d’obbligo: smettiamola di infilare Daniele Calcaterra e Galib Gassanoff di Institution tra gli “emergenti”. Sono emersi da tempo: linee asciutte, architetture morbide, disciplina da scultore.

Morale provvisoria: il Made in Italy esiste quando comandano le mani, non i PowerPoint. Ora, chiudete le valigie: Parigi ci aspetta. E non sarà gentile.