Milano da bere. Cocktail in terrazza a due passi dalla Madonnina

Godersi Milano ai propri piedi per tutto il mese di agosto, con sottofondo musicale dai sapori equatoriali. Non ci sarà la vista mare o montana, ma anche la metropoli offre scorci inaspettati. La terrazza Organics Sky Garden al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale di via Pirelli, rimarrà aperta ogni sera per tutto il mese. Ogni sera, dalle 18 a mezzanotte, la location allestita con piante sulle pareti e sui soffitti e divani design, tra i nuovi grattacieli del Distretto Centrale, vicino a Piazza Gae Aulenti, il bosco verticale e la stazione centrale, si anima con la luce del tramonto, accompagnata da una selezione musicale dal vivo soft che allieta la serata senza disturbarne la conversazione.

Molto originale ed inconsueta la proposta food e drink. Nel nuovo Tropical menu ’Equatore’ è indicato: "sorseggia, esplora e lasciati trasportare oltre i confini perché ogni drink è un passaporto per nuove destinazione, benvenuto a bordo!". Non è un semplice aperitivo, ma è un itinerario gastronomico ispirato ai sapori e ai colori delle terre attraversate dalla linea dell’equatore.