Milano Cortina 2026, Kiko Milano sponsor dei Giochi olimpici

Sport e cosmetica uniti per Milano Cortina 2026: Kiko Milano, azienda leader nel settore della cosmetica e del make-up, ha siglato un accordo con il comitato organizzatore entrando a far parte del novero degli sponsor dei Giochi olimpici e paralimpici.

"Kiko Milano è sinonimo di bellezza e i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali saranno ospitati nei luoghi tra i più belli del mondo - commenta Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 -. Le sfide sportive delle atlete e degli atleti prenderanno vita in uno scenario straordinario, mostreremo l’unicità dei nostri territori, dalla Valtellina alla Val di Fiemme, passando per Anterselva. E poi Milano e Cortina, ciascuna con la propria identità, un mix che combina le attrazioni della metropoli moderna col fascino dell’ambiente alpino. Avere con noi un’azienda come Kiko Milano rafforza ulteriormente l’immagine dell’Italia e di questo grande progetto".

L'amministratore delegato di Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, commenta così: "La squadra dei partner di Milano Cortina 2026 sta crescendo, diventando sempre più variegata e quindi completa. Con Kiko Milano accogliamo la prima realtà che appartiene al mondo della cosmetica e del make-up: un’eccellenza che con il suo ingresso conferma la versatilità dello sport e la capacità, unica, di trovare infiniti punti di contatto con altri mondi. Puntiamo a realizzare un’edizione dei Giochi con un forte spirito italiano. Collaborare con realtà di successo come Kiko Milano, dalla marcata identità italiana, ci supporta nel raggiungimento di questo ambizioso traguardo".

“Come azienda rappresentante della cultura italiana della bellezza, siamo orgogliosi ed entusiasti di unirci al comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Tra meno di due anni ospiteremo il meglio degli sport invernali nella nostra casa e noi attendiamo con impazienza l’arrivo di questa celebrazione globale, che sarà espressione di abilità, dedizione, unione ed eccellenza. Questi sono anche i valori che Kiko Milano porta nel mondo ogni giorno con orgoglio e passione" gli ha fatto eco il Ceo di Kiko Milano, Simone Dominici.