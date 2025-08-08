Venerdì 8 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Magazine
'Milano città che sale'. Alla Fabbrica del Vapore il secondo episodio
8 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
’Milano città che sale’. Alla Fabbrica del Vapore il secondo episodio

Dall’11 al 31 agosto, alla Fabbrica del Vapore – Sala delle Colonne di Milano, andrà in scena il secondo episodio della mostra ’Milano città che sale’, Giovanni Testori e i Segreti di Milano: il caso dell’Arialda, a cura di Federica Mazzocchi. ’Milano città che sale’ è la prima mostra a episodi, ideata e curata da Scalpendi, che vuole celebrare lo spirito creativo, culturale e progettuale della città di Milano. Fino al 18 gennaio 2026, Fabbrica del Vapore ospita un viaggio articolato in sette esposizioni della durata di 21 giorni ciascuna, che raccontano – attraverso figure e movimenti emblematici dal secondo dopoguerra a oggi – l’identità dinamica e internazionale del capoluogo lombardo. Rendendo omaggio a protagonisti come Elio Vittorini (nella foto, Elio Vittorini sul marciapiede del Naviglio), Giovanni Testori, Albe Steiner, il Laboratorio di comunicazione militante, la Milanottanta, Paolo Rosa e Luisa Spinatelli, la mostra mette in luce l’intreccio tra arte, cultura, editoria, teatro e impresa che ha reso Milano un punto di riferimento in tutta Europa. Ogni mostra si concentra su una declinazione unica del tema generale, creando al contempo un dialogo continuo e coerente tra tutte le parti.

Inoltre l’innovazione di questa particolare tipologia di mostra risiede anche nell’impiego della Telepresenza Robotica, una tecnologia all’avanguardia che, grazie al corpo robotico Double 3, permette a chi la utilizza di essere presente in tre dimensioni, in tempo reale e a distanza, ovunque nel mondo. La telepresenza robotica offre al visitatore un’esperienza completamente interattiva e proattiva: è il soggetto stesso a decidere come muoversi all’interno dell’ambiente espositivo.

