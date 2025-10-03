Milano a tutta dolcezza. L’alta pasticceria invade il cuore della città

Milano si lascia sedurre dal fascino della grande pasticceria e indossa, per un giorno, i panni di capitale dell’alta dolcezza. Domenica, dalle 10 alle 20, il cuore storico della città si trasforma in una passerella gourmand grazie a ’Nobile Dolcezza’, l’evento firmato dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI) che porterà arte, tradizione e creatività tra le arcate del Palazzo Giureconsulti e le vie più eleganti del centro.

Qui non si parla solo di assaggi: la pasticceria si traveste da spettacolo e conquista con un’installazione scenografica concepita da Vincenzo Dascanio, vera rockstar del design, capace di trasformare ogni dolce in un piccolo capolavoro da ammirare come un gioiello di alta gamma. Sarà una tavolata imperiale – venti metri per venti regioni – a mettere in scena il grand tour delle eccellenze italiane, tra cento specialità regionali e venti torte monumentali, alte oltre un metro, a fare da sentinelle della tradizione reinterpretata. Una sfavillante sinfonia di zuccheri e colori, sostenuta da numeri da record: 300 chili di pasta di mandorle, diecimila gemme decorative, venticinque chilogrammi di alzate in argento per un set che sembra uscito da una maison di lusso parigina.

Ma la festa invaderà tutto il centro di Milano. Dalle 11 alle 17, il gusto esce in strada: venticinque biciclette e due cargo bike sfrecceranno tra le vie, trasportando oltre sessanta Maestri e giovani promesse dell’AMPI che distribuiranno gratuitamente capresine, simbolo napoletano scelto come ambassador della gioia collettiva. Il dolce non è mai stato così pop e democratico: Milano si fa teatro del piacere condiviso, tra selfie, storie e fragranze inebrianti.

Non solo bellezza: il giorno dopo, lunedì 6 ottobre, sarà il Summit della pasticceria - XXIX Simposio pubblico AMPI - a proiettare il dolce nel futuro, riunendo operatori, produttori, giornalisti e consulenti in dodici tavoli per ridisegnare insieme i confini dell’eccellenza, tra sostenibilità e ricerca.

Al centro di tutto, il talento di 64 Maestri, fianco a fianco con i giovani AMPI, emblema di una continuità che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. Non manca il sostegno di partner d’eccezione – dalle istituzioni locali alle migliori realtà imprenditoriali del settore – a conferma che cultura, economia e bontà possono camminare insieme.

Nobile Dolcezza invita milanesi e viaggiatori di passaggio a lasciarsi incantare: un evento gratuito, aperto a tutti, dove la pasticceria si fa racconto, rituale artistico, festa urbana. Se è vero che la bellezza sta nei dettagli, a Milano il 5 ottobre la dolcezza avrà il gusto delle storie migliori: quelle che restano, quelle da ricordare.