’Milano a Cubetti’. Se il formaggio ’sposa’ la mixology di qualità

Torna fino a domani ’Milano a Cubetti’, evento promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana Dop in dieci cocktail bar milanesi. I bartender, per questa seconda edizione, si sbizzarriscono in abbinamenti con la dop casearia, uno dei formaggi più antichi della Lombardia, coinvolgendo anche un pubblico più giovane. Sarà un percorso sensoriale che unisce l’eccellenza casearia lombarda all’arte della mixology di qualità.

Il Provolone Valpadana Dop è il formaggio a pasta filata con più varietà di forme e pesi di qualunque altro prodotto caseario. Nasce nella Valle Padana verso la seconda metà del 1800 dal connubio tra la cultura casearia delle paste filate proveniente dall’Italia del sud e la vocazione lattiero-casearia delle province di Piacenza, Cremona e Brescia dove oggi si produce. Dal 1996 il Provolone Valpadana è iscritto nella lista europea dei prodotti D.O.P., a denominazione di origine protetta.

Questi i dieci locali milanesi - Altrimenti Mixology Art; BULK Mixology Food&Bar; Harp Pub Guinness; Milord Milano; MIO LAB Park Hyatt; Particolare Bistrot; Particolare Milano; Sapori Solari Cocktail Bistrot; Terrazza Gallia Excelsior Hotel Gallia e Tusa Isola – che dedicheranno all’iniziativa due drink d’autore, uno abbinato ai sentori e al gusto della tipologia dolce e l’altro a quella piccante, di Provolone Valpadana Dop, oltre ad inedite proposte food alla carta. I clienti che sceglieranno i cocktail in abbinamento riceveranno in omaggio un assaggio di Provolone Valpadana Dop ’a cubetti’.

r.p.