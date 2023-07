Chi era Milan Kundera, lo scrittore che amava la Primavera. La Cecoslovacchia lo sfrattò, Parigi lo accolse

Milan Kundera scrisse quello che è il suo romanzo più iconico e citato (ma non per questo il più bello) in lingua ceca, nel 1982, ma solo nel 2006 “L’insostenibile leggerezza dell’essere” (“Nesnesitelna lehkost byti”) è apparso nelle librerie più d’avanguardia del suo paese in un percorso di riappropriazione della memoria e delle origini dopo che nel 1979 il regime comunista di Praga aveva tolto la cittadinanza a uno degli scrittori e intellettuali che più avevano caratterizzato il Novecento dell’ex Cecoslovacchia.

Milan Kundera (Ansa)

Cittadinanza che nel 2019 era stata riconsegnata sia a lui sia alla moglie Véra Hrabankova esuli a Parigi (dove “L’insostenibile” era uscito nel 1984) da metà degli anni Ottanta.

Francois Mitterrand lo aveva accolto come francese nel 1981 nella sua politica che portava a Parigi intellettuali spiazzanti, ma anche terroristi per i quali la “dottrina” del leader socialista era un po’ la panacea di tutti i mali. Kundera si era guadagnato quella cittadinanza perché i suoi connazionali cechi lo avevano sfrattato dalla Moravia (era nato a Brno il 1° aprile 1929) in quanto non più comunista ortodosso, perché nei suoi scritti inneggiava a Trotskij e non a Stalin, perché amava la Primavera e non le altre stagioni dell’oppressione sovietica. Altri tempi.

Nel 2019 tutto era stato cancellato e probabilmente se la salute lo avesse retto Milan sarebbe tornato a vivere nella sua Brno invece di morire in mezzo esilio in quella Parigi che lo aveva ricevuto con tutti gli onori e lui l’aveva ripagata cominciando a scrivere con “La lentezza” (1985) le sue opere in francese.

Kundera nel 2018 aveva accettato che tutti i suoi libri potessero tornare liberamente nella Cechia, consentendo anche le traduzioni che dal 1981 erano state vietate dall’autore nella sua lingua d’origine. Il primo passo fu la stampa di “La festa dell’insignificanza”, quello che per ora (in attesa di inediti sempre dietro la porta) è l’ultimo romanzo (2013) dello scrittore che aveva già 84 anni. Nel 2019, con un atto molto apprezzato dal governo di Praga, aveva donato la sua monumentale biblioteca – più di mille volumi, più tutti i suoi romanzi in ogni traduzione, foto, documenti e saggi – a quella pubblica della città natale.

Se “L’insostenibile” è qualcosa ch ha trasceso la letteratura ed è diventato un modo di dire accettato ovunque, grazie anche al successo del film che di culto che l’ha accompagnato, girato da Philip Kaufman nel 1988 con Daniel Day Lewis, Juliette Binoche e Lena Olin (due Oscar e due Golden Globe), fu il romanzo di esordio “Lo scherzo” (“Zert”, 1967) a squassare il mondo letterario europeo e anche quello politico, perché è un manifesto, realizzato attraverso un romanzo in fondo rosa, nel quale Kundera pone le basi della sua dottrina che lo mise in contrapposizione al governo comunista proprio poco prima che scoppiasse la Primavera di Praga: quasi un romanzo distopico senza che volesse essere filosofico, anzi già “leggero”.

Milan sentiva ciò che sarebbe accaduto non solo alla sua Repubblica Cecoslovacca ma anche a se stesso. Mentre Bohumil Hrabal erodeva da dentro il regime che non capiva le sue metafore, Kundera lo bersagliava e i suoi cannoneggiamenti lo hanno poi portato all’esilio.

Lo scrittore arrivato alla veneranda età di 94 anni non ha mai ricevuto il Premio Nobel, pur venendo più volte candidato, uno dei grandi un po’ sottovalutato dall’Accademia di Svezia, ma lui se ne faceva quasi un vanto.

In Francia lo hanno omaggiato, fra gli altri, del Prix Médicis e della Legion d’Onore, in Italia del Mondello, in Israele del Jerusalem e via via in ogni paese ha ottenuto straordinari riconoscimenti uniti alle copiose vendite, fino a quando anche la Cechia ha dovuto cedere e nel 2020 gli ha conferito il premio sommo, intitolato a Franz Kafka, uno dei suoi riferimenti culturali assieme a Nietzsche, Cervantes, Beethoven.

Ma nonostante tutto Kundera rimarrà nella memoria popolare per quella “insostenibile leggerezza dell’essere” che propone la vita di artisti e intellettuali fra il 1968 e l’invasione delle truppe del Patto di Varsavia e che è finita in citazioni musicali, cinematografiche e della gente comune che pronuncia quella frase in qualsiasi circostanza possibile. Forse per la sua traduzione è giusto ricordare come in “Lezioni americane” l’abbia riscritta Italo Calvino per cui quella “leggerezza” non sarebbe altro che l’essenza per constatare “l’ineluttabile pesantezza del vivere”.