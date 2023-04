Milan Kundera torna a casa La biblioteca a Brno

A Brno, città della Moravia nella Repubblica Ceca, è stata inaugurata la Biblioteca di Milan Kundera, che custodisce i suoi libri (oltre tremila) e il suo archivio privato. La data della cerimonia non è stata scelta a caso, poiché ieri, sabato primo aprile, era il giorno del 94° compleanno dello scrittore ceco, che nel 1975 si trasferì da esule a Parigi. Nel 1979 all’autore del romanzo best seller L’insostenibile leggerezza dell’essere fu tolta la cittadinanza cecoslovacca dal regime comunista e solo nel 2019 gli è stata restituita la cittadinanza ceca; dal 1981 ha ottenuto la cittadinanza francese. "Per Milan è come un ritorno a casa simbolico", ha detto la moglie del grande romanziere, Věra Hrabanková.