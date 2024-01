Morta a 35 anni Mila de Jesus, era famosa per il suo drastico dimagrimento. “Arresto cardiaco”

Rio de Janeiro, 16 gennaio 2024 – Era diventata famosa sui social per la sua trasformazione fisica. Settanta chili persi dopo un bypass gastrico, poi l’addominoplastica. Mila de Jesus, influencer brasiliana con 100mila follower su YouTube, è morta a soli 35 anni. E ora molti dei suoi fan si chiedono se il suo decesso abbia a che fare con il percorso di dimagrimento drastico di cui andava fiera e che l’aveva resa nota al pubblico dei social network brasiliani.

Il profilo Instagram di Mila era infarcito di foto prima/dopo che mostravano i risultati raggiunti. Nell’ottobre 2017, l’influencer, che viveva a Boston con il marito e i 4 figli avuti da un precedente matrimonio, si era sottoposta a un’operazione chirurgica con l’obiettivo di perdere peso. "Una decisione che ha cambiato la mia vita – raccontava sui social – mostrando come era cambiato il suo corpo dopo il bypass gastrico, intervento che consiste nell’applicazione di una benda che riduce la capienza dello stomaco, per cui il paziente avverte prima il senso di sazietà. Ad ogni anniversario Mila benediceva quella scelta. A cui era seguita più tardi un’addominoplastica per ridurre la pelle in eccesso rimasta. Mila appariva un’altra ma continuava a lavorare sul proprio corpo. “Tra una foto e l'altra -50 kg e tanta forza di volontà – scriveva in un su Instagram –. Continuiamo a lottare, cercando sempre la versione migliore di me”. Ma in un post precedente, due anni dopo l’intervento, parlava di 70 chili persi. Era arrivata a pesare 150 chili.

“Non seguo una dieta né ho restrizioni dietetiche – scriveva l’influencer fiera della sua nuova immagine – ma ci sono alcune cose che non fanno più parte della mia vita o che mangio raramente. Esempio: Bibite, succhi, dolci, fritture...(...) Rifarei tutto!! Per la mia salute, per il mio benessere, per la mia fiducia, per la mia autostima”. De Jesus invitava le sue follower a uscire dalla propria zona di comfort, a prendere in mano la propria vita e avviare un processo di ricostruzione di sé.

La morte di Mila de Jesus è stata annunciata sui social della sorella, Anna Clara. “Siamo molto addolorati per la morte della nostra bellissima mamma – si legge in un post di ieri – . Vi ringraziamo per tutte le preghiere e le condoglianze”. Nessun accenno a cosa abbia provocato la morte, che risalirebbe al 12 gennaio. Il New York Post spiega che si ipotizza l’arresto cardiaco, ma non ci sono conferme e in ogni caso si tratta di una generica causa di morte. Della salute di Mila sappiamo solo che l’influencer combatteva contro una grave forma di psoriasi, una patologia complessa, non solo dermatologica, ma comunque non mortale. “La psoriasi invade l’80 per cento del mio corpo. Tra dottori, medicine e unguenti, respiro profondamente”, scriveva in un post lo scorso ottobre, mostrando la sua pelle provata dalla malattia. Fino a pochi giorni fa Mila pubblicava foto felici di sé e della sua famiglia: il Natale, le vacanze. La scorsa estate, si era sposata con il compagno, George Kowszik. La sua scomparsa appare del tutto inattesa.