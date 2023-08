Miguel Bosé rapinato a Città del Messico: commando armato fa irruzione in casa sua

Città del Messico, 21 agosto 2023 – Brutta avventura per Miguel Bosé, rapinato in casa sua a Città del Messico da un commando armato composto da otto uomini. Secondo quanto raccontato dal presentatore televisivo Gustavo Adolfo Infante, venerdì scorso l'artista spagnolo naturalizzato italiano si trovava nella sua residenza nell'area di ‘Desierto de los Leones’ per riprendersi dall'influenza. Il cantante e attore stava prendendo un tè con il figlio Tadeo quando i malviventi hanno fatto irruzione e uno di loro gli ha puntato un'arma da fuoco alla tempia.

Infante ha riferito che Bosé è stato rinchiuso in una stanza insieme ai collaboratori domestici, mentre i malviventi portavano via gioielli, denaro e altri oggetti, non però i quadri di valore presenti in casa. Per fuggire, poi, i banditi hanno sequestrato l'autista del cantante, liberandolo solo una volta fuori dalla proprietà.

L'artista non ha dato notizia della rapina sui suoi canali social e, secondo il giornalista Carlos Jiménez, non avrebbe nemmeno ancora presentato denuncia. Recentemente Miguel Bosé è tornato dalle vacanze con il suo ex compagno Nacho Palau, entrambi hanno visitato l'isola di Maiorca con i loro quattro figli. Questo riavvicinamento ha fatto parlare in molti di una possibile riconciliazione.