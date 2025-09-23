Migrazione autunnale, le rotte e i luoghi migliori per ammirare lo spettacolare viaggio degli uccelli nei cieli d’Italia

Roma, 23 settembre 2025 – Durante il mese di settembre e l’inizio di ottobre il cielo diventa un posto affollato: lo spazio si riempie di richiami e di ali che fendono l’aria attraverso le nuvole. La fine dell’estate segna il momento in cui in natura si captano i primi segnali che una nuova stagione è alle porte, il cambiamento è nell’aria.

I cieli italiani si trasformano in strade invisibili per milioni di uccelli migratori. Rondini, balestrucci e rondoni si radunano in grandi stormi, i falchi pecchiaioli attraversano lo Stretto di Messina e le cicogne cercano la loro via verso l’Africa. Per molte specie è il momento di lasciare i luoghi di nidificazione in Europa per affrontare un lungo viaggio verso i quartieri di svernamento, spesso a migliaia di chilometri di distanza.

Il viaggio delle rondini

Le rondini sono il simbolo della stagione che cambia, attese con gioia in primavera e salutate con malinconia in occasione della migrazione autunnale. Dopo aver allevato i piccoli nei borghi e nelle campagne, spesso in nidi costruiti sotto i tetti delle stalle, le rondini si radunano nelle zone in vicinanza di canneti e zone umide, prima di partire per un lungo viaggio che le porterà nell’Africa subsahariana e, per alcune popolazioni, fino al Sudafrica.

Possono percorrere fino a 200 chilometri al giorno e impiegano diverse settimane per raggiungere le zone di svernamento, dove troveranno abbondanza di insetti per nutrirsi. Una curiosità: le rondini ritornano spesso negli stessi luoghi di nidificazione, mostrando una fedeltà sorprendente al territorio. Forse anche per questo motivo alla rondine da sempre è associata una simbologia positiva. Nell’antichità erano considerate animali sacri. I Greci associavano le rondini alla dea Afrodite. Simbolo di rinascita, nell’antica Roma erano celebrate come portatrici di buone notizie: un senso che resta attraverso i secoli. Un tempo nelle campagne italiane si diceva che un nido di rondine sotto il tetto portasse fortuna proteggendo la famiglia e il bestiame.

Le rondini costruiscono i loro nidi con piccole palline di fango mescolate alla saliva, un vero capolavoro di ingegneria naturale che può durare per più stagioni e viene rinforzato di anno in anno. Hanno una memoria geografica eccezionale e si orientano grazie al campo magnetico terrestre, al sole, alle stelle e persino ai suoni caratteristici dei luoghi che conoscono. I voli delle rondini sono spettacolari: possono raggiungere velocità vicine ai 100 chilometri orari in picchi e inseguimenti, compiendo acrobazie mentre cacciano gli insetti in volo. Riescono perfino a sfiorare l’acqua per bere senza mai fermarsi.

Falchi pecchiaioli e rapaci in migrazione

La migrazione dei rapaci diventa un fenomeno naturale unico in Sicilia e Calabria, dove le correnti ascensionali favoriscono il passaggio sopra lo Stretto di Messina. Questo tratto di mare funziona come un vero “collo di bottiglia” per le specie che devono raggiungere l’Africa. La conformazione geografica e le termiche create dal sole permettono ai rapaci di planare e risparmiare energia durante il lungo viaggio.

Protagonisti di questa migrazione sono soprattutto i falchi pecchiaioli, specializzati nel nutrirsi di larve di vespe e api, che si spostano in grandi gruppi verso l’Africa centrale, dove trascorrono la stagione secca. Non sono però i soli: settembre è anche il momento del passaggio di nibbi bruni, poiane, falchi di palude e albanelle minori, oltre ad altri rapaci diurni. Nei giorni di vento favorevole il cielo può riempirsi di centinaia di esemplari, uno spettacolo che ogni anno richiama ornitologi e birdwatcher.

Il flusso migratorio è monitorato con attenzione: si registrano migliaia di passaggi in poche giornate, con picchi impressionanti nelle condizioni ideali. I falchi pecchiaioli, in particolare, lasciano l’Europa per raggiungere le zone equatoriali e il bacino del Congo, mentre altri rapaci seguono rotte costiere o attraversano l’Italia lungo la dorsale appenninica.

Il fenomeno della migrazione rende lo Stretto di Messina uno dei punti di osservazione più interessanti d’Europa per lo studio delle migrazioni, meta di appassionati che arrivano qui per assistere a quello che si trasforma in un ponte aereo fra i continenti.

Le cicogne bianche e il lungo viaggio verso l’Africa

In molte regioni italiane, specialmente in Pianura Padana, le cicogne bianche hanno nidificato con successo grazie ai programmi di reintroduzione. Se alcuni gruppi restano ormai stabili per tutto l’anno, altri a fine estate iniziano la loro migrazione verso l’Africa sub-sahariana, seguendo rotte che le portano a sorvolare Bosforo, Medio Oriente e Sahara. Si spostano sfruttando le correnti d’aria calda e possono compiere viaggi di oltre 5.000 chilometri.

Limicoli e uccelli acquatici

Le zone umide italiane, come le Valli di Comacchio, il Delta del Po o le saline di Trapani, diventano punti di sosta strategici per i limicoli, piccoli trampolieri che migrano verso l’Africa. Pittime, piovanelli e pantane si alimentano intensamente nelle acque basse prima di riprendere il viaggio. Esemplari come il piviere dorato possono attraversare il Mediterraneo senza mai fermarsi. Tuttavia, la migrazione resta un momento critico per gli uccelli, che devono affrontare grandi fatiche e trovare ambienti intatti per sopravvivere al viaggio.