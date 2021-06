Non è detto che giudizi e stelle dei critici professionisti coincidano per forza con i gusti dei gourmet amatoriali, che sono poi quelli che vanno effettivamente a spendere trecento euro per una cena sperando che sia memorabile. È su questo principio che si basa la classifica annuale dei cento (e più) migliori ristoranti d'Europa pubblicata dal blog OAD, Opinionated About Dining. Abbiamo già spiegato qui come funziona, ma in poche parole la graduatoria è costruita sui pareri di migliaia di recensori esterni al mondo delle guide: chef, scrittori, blogger e semplici appassionati di alta gastronomia. Un punto di vista diverso e sicuramente interessante.



Il podio dei ristoranti europei

Per questa edizione 2021, che coincide con la ripartenza della ristorazione dopo l'annus horribilis della pandemia, in cima alla classifica dei migliori 150 svetta l'Alchemist di Copenaghen, che spodesta dal podio il Frantzén di Stoccolma; terzo l'Etxebarri nei Paesi Baschi, il "tempio della griglia". Spiccano notevoli discrepanze rispetto, per esempio, alla classifica dei World's 50 Best Restaurants: l'attuale detentore del titolo di quest'ultima, il Mirazur, è invece solo trentacinquesimo per i recensori di OAD.



Come se la sono cavata gli italiani

Il primo degli italiani segue in quinta posizione, il Lido 84 dello chef Riccardo Camanini. Ecco poi Le Calandre di Massimiliano Alajmo alla 15, l'Osteria Francescana di Massimo Bottura alla 17, il Reale di Niko Romito alla 18, il St. Hubertus di Norbert Niederkofler alla 19, il Piazza Duomo di Enrico Crippa alla 23, Uliassi di Mauro Uliassi alla 36, il Torre del Saracino di Gennaro Esposito alla 44, L'Argine a Vencò di Antonia Klugmann alla 65, il ristorante di Enrico Bartolini alla 82, il Materia di Davide Caranchini alla 84, il Kresios di Giuseppe Iannotti alla 87, il Caffè Quadri di Silvio Giavedoni alla 100.



Qui potete vedere la classifica 2021 Top Restaurants completa, oltre alle categorie Europe Classical, Europe Cheap Eats e Europe Casual, nella quale si impongono fra i migliori Pepe in Grani, terzo, e Trattoria Trippa, quarta.

La top 10 dei migliori ristoranti d'Europa secondo OAD

1. Alchemist, Copenaghen

2. Restaurant Frantzén, Stoccolma

3. Etxebarri, Axpe (Spagna)

4. Andreas Caminada, Fürstenau (Svizzera)

5. Lido 84, Gardone Riviera

6. Victor's Fine Dining by Christian Bau, Perl (Germania)

7. Ernst, Berlino

8. Restaurant Quique Dacosta, Dénia (Spagna)

9. De Librije, Zwolle (Paesi Bassi)

10. Geranium, Copenaghen