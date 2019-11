La parola ai colleghi di fornelli. Sono stati rivelati i cento nomi della classifica annuale Les 100 Chefs, redatta dalla rivista francese di settore Le Chef, che premia i cuochi migliori del mondo in base alle opinioni dei più illustri esponenti dell'alta cucina: le votazioni coinvolgono gli chef con due e tre stelle Michelin, chiamati a indicare i colleghi che meglio incarnano i valori della professione. Non a sorpresa, per il 2020 è stato eletto Mauro Colagreco.

I migliori del mondo: domina la Francia

La classifica di Le Chef ha da sempre un'inclinazione per i maestri di casa sua: quest'anno sono presenti 30 chef francesi su cento, in leggera flessione rispetto ai 36 dell'anno scorso. La Spagna e il Giappone sono secondi a pari merito, con 11 rappresentanti.



Come anticipato, la lista suggella l'annus mirabilis di Mauro Colagreco, lo chef italo-argentino al comando del Mirazur di Mentone, già vincitore della World's 50 Best Restaurants. A completare il podio altri due ristoranti d'Oltralpe, Christophe Bacquié del locale omonimo (ottantesimo un anno fa) e Arnaud Donckele del La Vague d'Or.



In totale i francesi nelle prime dieci posizioni sono sei; rompono l'egemonia René Redzepi del Noma (quinto), Dan Barber del Blue Hill Farm (settimo), Jonnie Boer del De Librije (ottavo) e Bjorg Frantzen (nono).

Gli italiani in classifica

Per trovare gli chef di casa nostra bisogna scorrere l'elenco a scendere: in posizione 26 ecco Nadia Santini del Pescatore, alla 36 Enrico Crippa del Piazza Duomo, alla 48 Massimiliano Alajmo delle Calandre, alla 60 Stefano Baiocco del Villa Feltrinelli, alla 88 Norbet Niederkofler del St. Hubertus, alla 92 Fabio Pisani e Alessandro Negrini del Luogo di Aimo e Nadia e alla 96 Ciccio Sultano del Duomo.

La top 10

1. Mauro Colagreco – Mirazur, Francia

2. Christophe Bacquié – Restaurant Christophe Bacquié, Francia

3. Arnaud Donckele – La Vague d'Or, Francia

4. Emmanuel Renaut – Flocons de Sel, Francia

5. René Redzepi – Noma, Danimarca

6. Laurent Petit – Le Clos des Sens, Francia

7. Dan Barber – Blue Hill Farm, Stati Uniti

8. Jonnie Boer – De Librije, Paesi Bassi

9. Bjorg Frantzen – Frantzen, Svezia

10. Arnaud Lallement – L'Assiette Champenoise, Francia



Leggi anche:

- Quanto bisogna aspettare per prenotare a un ristorante stellato?

- I piatti del Mirazur: ecco cosa si mangia nel miglior ristorante del mondo 2019

- Per 200mila dollari puoi regalarti una lezione di cucina privata con Massimo Bottura