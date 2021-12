L'annuale classifica dei 50 migliori bar al mondo (The World's 50 Best Bars 2021) incorona il Connaught Bar di Londra, che già aveva trionfato nel 2020: accade molto raramente che la vetta del podio venga confermata e dunque grande festa per il locale londinese gestito da Ago Perrone (director of mixology), Giorgio Bargiani (head mixologist) e Maura Milia (deputy bar banager). E se l'Italia può festeggiare grazie alla presenza di Milia, Perrone e Bargiani, può farlo a maggior ragione perché nella classifica compaiono anche il Drink Kong di Roma in diciannovesima posizione (l'anno scorso era 45°), il 1930 di Milano in ventesima posizione (l'anno scorso era 25°) e ancora a Milano la new entry Camparino in Galleria, che occupa la posizione 27.





I 50 migliori bar del mondo

The World's 50 Best Bars 2021, la classifica completa

Dando una rapida occhiata alla classifica emerge chiaramente che Londra si conferma la capitale della mixology mondiale, con due locali nelle prime due posizioni, e che, ben sei. A riprova della vivacità della scena asiatica, da qualche anno a questa parte sempre più premiata. Infine, in Italia i due poli d'attrazione si confermano quelli di Milano e Roma: Drink Kong e 1930 guadagnano posizioni rispetto al 2020 e Camparino in Galleria debutta a metà dell'elenco. Tutti e tre raccolgono l'eredità del Jerry Thomas di Roma e del Nottingham Forest di Milano, prezzemolini di un tempo.1 - Connaught Bar (Londra, Gran Bretagna)2 - Tayer + Elementary (Londra, Gran Bretagna)3 - Paradiso (Barcellona, Spagna)4 - The Clumsies (Atene, Grecia)5 - Florería Atlántico (Buenos Aires, Argentina) *Best Bar in South America*6 - Licorería Limantour (Mexico City, Messico) *Best Bar in North America*7 - Coa (Hong Kong, Cina) *Best Bar in Asia*8 - El Copitas (San Pietroburgo, Russia)9 - Jigger & Pony (Singapore)10 - Katana Kitten (New York City, Stati Uniti)11 - Two Schmucks (Barcellona, Spagna)12 - Hanky Panky (Mexico City, Messico) *Highest New Entry*13 - Insider Bar (Mosca, Russia)14 - Baba au Rum (Atene, Grecia)15 - Manhattan (Singapore)16 - Atlas (Singapore)17 - Zuma (Dubai, Emirati Arabi Uniti) *Best Bar in Middle East and Africa*18 - The SG Club (Tokyo, Giappone)19 - Drink Kong (Roma, Italia)20 - 1930 (Milano, Italia)21 - Presidente (Buenos Aires, Argentina)22 - Maybe Sammy (Sydney, Australia)23 - Cantina OK! (Sydney, Australia)24 - Salmon Guru (Madrid, Spagna)25 - Handshake Speakeasy (Mexico City, Messico)26 - No Sleep Club (Singapore)27 - Camparino in Galleria (Milano, Italia)28 - Cafe La Trova (Miami, Stati Uniti)29 - Little Red Door (Parigi, Francia)30 - Dante (New York City, Stati Uniti)31 - Kwant (Londra, Gran Bretagna)32 - Bar Benfiddich (Tokyo, Giappone)33 - Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)34 - Attaboy (New York City, Stati Uniti)35 - Lucy's Flower Shop (Stoccolma, Svezia)36 - MO Bar (Singapore)37 - Sips (Barcellona, Spagna)38 - Baltra Bar (Mexico City, Messico)39 - Sober Company (Shanghai, Cina)40 - Tjoget (Stoccolma, Svezia)41 - Epic (Shanghai, Cina)42 - Charles H (Seoul, Corea del Sud)43 - Tippling Club (Singapore)44 - Above Board (Melbourne, Australia)45 - Galaxy Bar (Dubai, Emirati Arabi Uniti)46 - Re (Sydney, Australia)47 - Sidecar (Nuova Deli, India)48 - Union Trading Company (Shanghai, Cina)49 - Darkside (Hong Kong, Cina)50 - Quinary (Hong Kong, Cina)