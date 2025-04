Mickey Rourke cacciato dal Grande Fratello dopo 6 giorni: cosa è successo

Roma, 14 aprile 2025 – Comportamenti inappropriati e linguaggio offensivo, ecco le accuse che hanno portato la produzione a decidere di cacciare l’attore Mickey Rourke dall’edizione britannica del Grande Fratello a soli sei giorni dall’inizio del "Celebrity Big Brother UK".

Perché Mickey Rourke è stato eliminato dal Grande Fratello

I motivi dietro alla decisione della produzione sono collegati a una conversazione avuta nella casa. L’attore parlando con la coinquilina JoJo Siwa, cantante e influencer statunitense 21enne, queer, ha chiesto se preferisse i ragazzi o le ragazze.

La coinquilina ha risposto di avere una compagna non binaria, dichiarazione a cui Rourke ha replicato: "Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay".

In seguito a questo episodio, risalente al 9 aprile, Rourke ha ricevuto l’ammonizione del Grande Fratello. La produzione del programma aveva, infatti, deciso di emettere un richiamo formale per l’attore, sottolineando l’importanza di creare e mantenere un ambiente che fosse inclusivo e nel segno del rispetto reciproco.

Ma i casi in cui l’attore avrebbe utilizzato un linguaggio scorretto sono stati diversi. A portare all’estremo la tensione anche comportamenti aggressivi e minacciosi, per esempio nei confronti del presentatore televisivo Chris Hughes.

Il clima non sereno e le discussioni troppo facili a divampare con il rischio di trasformarsi in brutti alterchi hanno portato la produzione a prendere la decisione di eliminare dalla casa del “Celebrity Big Brother UK” Mickey Rourke, uno dei concorrenti più pagati dell’edizione. L’attore non è nuovo a provocazioni ed eccessi, fra cui ultima l’accusa di Bella Thorne, solo qualche giorno fa. Lavorare con lui? Una delle peggiori esperienze della vita, ha spiegato l’attrice.