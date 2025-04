Michelle Trachtenberg, svelate le cause della morte dell’attrice di Buffy e Gossip Girl

New York, 17 aprile 2025 – Nessun mistero dietro alla morte di Michelle Trachtenberg, l’attrice di ‘Buffy’ e ‘Gossip Girl’, trovata senza vita lo scorso febbraio nel suo appartamento di New York.

Trachtenberg, 39 anni, sarebbe deceduta per complicazioni dovute al diabete mellito, malattia che determina un deficit nelle produzione di insulina e causa quindi livelli elevati di glucosio nel sangue.

A rivelarlo sarebbero stati i test tossicologici, secondo quanto reso noto dal medico legale. Non è infatti stata effettuata l’autopsia sul corpo, esame a cui la famiglia di Michelle si era opposta. Del resto non c’erano sospetti di morte violenta.

L’attrice, diventata famosa con i ruoli di Dawn Summers in ‘Buffy l’ammazzavampiri’ e Georgina Sparks in ‘Gossip Girls’, si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato. Dopo la notizia della sua morte, l’amica fotografa Amanda de Cadenet aveva raccontato che Michelle era consapevole della gravità della sua situazione. “Sapeva che la morte era una possibilità concreta. Abbiamo parlato spesso negli ultimi sei mesi. Non condividerò i dettagli delle nostre conversazioni, ma sono profondamente dispiaciuta che il finale non sia stato diverso”. Una fonte aveva rivelato a The People che Trachtenberg era “molto, molto depressa” e aveva “confidato agli amici di essere in difficoltà”.

Da tempo appariva magra e scarna a causa dei problemi di salute: lei stessa aveva messo a tacere gli ‘haters’ online che la schernivano per il suo aspetto. “Questa è la mia faccia – scriveva in un post – Non è malnutrizione, non ci sono problemi. Perché devi odiarmi?”.

Nei primi anni ‘90 Trachtenberg muoveva già i primi passi come attrice su Nickelodeon, tv dedicata ai bambini. Il primo ruolo fu con ‘Le avventure di Pete e Pete’, nel 1996 recitò nel cast di ‘Harriet la spia’. Ma è nel 2000 che arriva il successo con ‘Buffy l’ammazzavampiri’, dove veste i panni di Dawn Summer, la sorella minore di Buffy (Sarah Michelle Gellar). Tra le tante pellicole della sua filmografia c’è la commedia adolescenziale ‘EuroTrip’, la serie drammatica ‘Six Feet Under’ e il film Disney ‘La principessa sul ghiaccio’. Infine ‘Gossip Girl’.