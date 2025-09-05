Michelle Hunziker si sbottona su Nino Tronchetti Provera: “Siamo felicemente innamorati”

Michelle Hunziker torna a far parlare di sé, e lo fa dalle pagine del celebre magazine tedesco Bunte.de. In un'intervista esclusiva concessa a margine di un evento stampa di SAT.1 a Monaco, la showgirl svizzera ha confermato di essere “felicemente innamorata”, definendo l’amore “il motore della vita” e spiegando di voler proteggere il più possibile la sfera privata. La showgirl ha aggiunto che per chi entra nella sua vita la visibilità mediatica può essere impegnativa, ma “fa parte del pacchetto”.

Chi è Nino Tronchetti Provera, compagno di Michelle Hunziker

L’oggetto dell’amore della conduttrice 48enne è il manager Nino Tronchetti Provera, fotografato con lei nelle ultime settimane. Romano, 57 anni, imprenditore e investitore con la società Ambienta, Nino è figlio di Luigi ed è imparentato con Marco, nonché cugino di Giovanni Tronchetti Provera, fidanzato di Chiara Ferragni. È stato sposato per anni con la fotografa e gallerista Francesca Malgara con cui ha avuto tre figli.

La Hunziker e Tronchetti Provera, che si frequentano dalla scorsa primavera, avevano fatto il loro debutto come coppia sui social fotografati a un concerto di Vasco Rossi e in vacanza al mare. Questa estate erano stati paparazzati anche su uno yacht e mentre passeggiavano. Ma solo ora arriva la conferma ufficiale da parte di Michelle. Sembra che il nuovo compagno abbia già conosciuto Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e Eros, e anche Sole e Celeste, avute con Tomaso Trussardi.

Hunziker, a Monaco per presentare la doppia serata live “Guinness World Records” per la tv tedesca, appare raggiante e innamorata, dichiarando di aver ritrovato la serenità sentimentale. "Dalle foto si vede che siamo innamorati e felici”, commenta nell’intervista, “ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo da poterlo proteggere".