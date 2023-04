Striscia la Notizia, Michelle Hunziker e Gerry Scotti: due nonni al bancone del tg

Una coppia di nonni al timone di ‘Striscia la Notizia’, il tg satirico di Antonio Ricci in partenza su Canale 5 con la 35esima edizione da questa sera, lunedì 3 aprile (alle 20.40). Al fianco di Gerry Scotti, nonno bis di Virginia e Pietro, in questa nuova edizione entrerà in campo la neo “mamma al cubo” Michelle Hunziker, come si è definita lei stessa sui social dopo la nascita del suo primo nipotino Cesare. È una novità assoluta la conduzione del programma affidata a due nonni – che sono anche la coppa di conduttori più amati dal pubblico di Striscia – anche questa volta Ricci scardina lo stereotipo dei ‘nonnini dai capelli bianchi con le caramelle in tasca’ che tutti abbiamo in mente, per proporre agli italiani una nonna sexy e bellissima come Michelle. Cesare – il primogenito della figlia di Michelle, l’influencer 26enne Aurora Ramazzotti, e del 27enne Goffredo Cerza – è nato lo scorso 30 marzo nella clinica Sant'Anna a Sorengo, in Svizzera. "Facciamo così la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! va bene?", ha scritto la Hunziker postando la foto di sua madre, ormai bisnonna, con in braccio il bebè.

La coppia più amata di Striscia

Michelle ha messo piede per la prima volta nella ‘famiglia di Striscia’ nel 2004 e questa sarà la sua 19esima edizione consecutiva – con 1.269 puntate all'attivo – e l'ottava insieme a Scotti. Gerry, che ha debuttato dietro il bancone più famoso d'Italia nel 1996, ha condotto 495 puntate: sabato 8 aprile toccherà quota 500. Michelle e Gerry hanno esordito come coppia nella stagione 2015-2016 e ad oggi hanno condotto in tandem 276 puntate. "La rete saluta e ringrazia Francesca Manzini, che cede lo scettro di Striscia a Michelle Hunziker: torna quindi a comporsi una delle coppie più amate del Tg satirico”, anticipa Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. “Michelle e Jerry – continua – segnano cifre record di presenze: un tandem molto apprezzato, per professionalità e simpatia. Un successo dietro al quale vigila, da sempre, Antonio Ricci, la cui fertile mente garantisce all'accesso prime-time dell'ammiraglia Mediaset qualità e ascolti. Buon lavoro, dunque. E grazie ancora, per l'impegno, l'entusiasmo e l'energia, a tutta la famiglia di Striscia la notizia. Bravi!". Hunziker resterà accanto a Gerry Scotti fino all'ultima puntata della 35esima stagione del Tg satirico di Antonio Ricci.