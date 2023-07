Michelin e i 60 anni del sito di Cuneo Al centro innovazione e fattore umano

Un colosso che ha radici fondamentali nel Belpaese. Il 58% degli pneumatici in Italia è prodotto da Michelin. Il Gruppo ha celebrato i 60 anni dello stabilimento di Cuneo, punta di diamante in Europa. Da inizio mese Matteo De Tomasi è il nuovo presidente e ad di Michelin Italia. Con 315 milioni di euro di investimenti tra il 2018 e il 2022, l’azienda in Italia è leader anche per numero di dipendenti (3.600). È a Torino che nel 1906 ha visto i natali della prima sede estera del Gruppo e che ancora oggi ospita sede legale, attività produttive e logistiche e dove si sono festeggiati gli oltre 110 anni di Made in Italy e celebrato il 60° anniversario dello stabilimento di Cuneo.

L’impianto produttivo rappresenta lo stabilimento più importante dell’Europa occidentale, Francia compresa. È leader tecnologico, ovvero 1 degli 8 siti che sviluppa nuove tecnologie da estendere poi alle altre fabbriche nel mondo. Un fulcro per il settore degli pneumatici per auto. A Cuneo ne vengono assemblati 40mila al giorno da 2.200 dipendenti che lavorano in un sito da un milione di metri quadrati di estensione. Un esempio di industria 4.0, basata su intelligenza artificiale, robot autonomi, sviluppo e miglioramento dei dati, con il fattore umano, di coinvolgimento e senso di appartenenza, in primo piano. Speciale Iris, brevettata da Michelin, macchina dotata di 12 telecamere HD che rileva ogni imperfezione della copertura e la comunica agli operatori.

Francesco Forni