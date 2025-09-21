Michela Marzano: "Nel cuore della Generazione AnZia. I ragazzi fragili sono il sintomo di un mondo di adulti inadeguati"

All’inizio del romanzo lei chiede: cosa ci stanno gridando i giovani? Le chiedo una risposta in due parole: cosa? "Guardami, ascoltami".

Si tagliano, non mangiano, si abbuffano, si drogano, rubano, hanno blackout di violenza: hanno tra i 16 e i 19 anni, sono la Generazione AnZia. I nostri figli, nipoti, alunni, i nostri ragazzi. La cui fragilità – che racchiude uno splendore negato – è al centro del nuovo romanzo corale di Michela Marzano, Qualcosa che brilla (Rizzoli), presentato ieri a Pordenonelegge. Un romanzo corale, un romanzo civile: la filosofa e scrittrice parte dal racconto di questi dolori per scavare nella società, nella politica, e ribaltare i punti di vista acquisiti: e se i disturbi della Gen Z non andassero necessariamente medicalizzati ricorrendo a quelli che Piero Cipriano definisce "manicomi chimici"? E se l’ansia adolescenziale non fosse altro che il sintomo dell’inadeguatezza degli adulti?

Michela Marzano: nel suo libro scrive che sono i genitori "i primi a non saper gestire le proprie emozioni o avere fiducia in loro stessi, ma sono i figli a finire in ospedale". Ancora: quanti genitori non si rendono conto "che i sintomi sono spesso l’unico modo che i ragazzi trovano per attirarli".

"Il problema siamo noi adulti, non solo i genitori in sé. La nostra generazione, la X, si è trovata a gestire tutto: lavoro, famiglia, genitori anziani, con la volontà di fare al meglio ma spesso incapace di accettare le proprie fratture. Siamo cresciuti con l’obiettivo di andare avanti a ogni costo, e questo ci ha resi ciechi di fronte ai più giovani. Lo vedo con i miei studenti: i ragazzi di oggi sono diversi dai Millennials di dieci anni fa, che si presentavano in una una posizione di sfida verso gli adulti: “voi non capite nulla, imparate da noi“. La Generazione Z è più fragile, bisognosa di ascolto, e spesso ingoia il dolore convinta che dall’altra parte non ci sia nessun adulto che ascolta. Sono il sintomo della nostra generazione e della nostra denegazione. Diamo messaggi contraddittori: diciamo loro “mettete via il cellulare” mentre noi stessi stiamo rispondendo a un messaggio al telefono".

Quanto di sociale e politico c’è in questi genitori "persi", "spaesati", che incasellano come malattia le richieste d’aiuto dei figli? Che in pieno furore consumistico chiedono ai terapeuti di “aggiustare“ i figli velocemente. O che ignorano, o soffocano, i loro ragazzi?

"Tantissimo. Viviamo in una società pervasa dall’idea che esista una “normalità”. Appena qualcosa non vi corrisponde, lo etichettiamo come rotto, da aggiustare. Nel nome del loro bene, facciamo il peggio. Esiste una narrazione, poi, che fa danni terribili, illudendo che i disturbi alimentari siano una malattia da cui “guarire”, mentre sono un sintomo, un modo di esprimere un disagio. Certo, in alcuni casi è necessario il supporto medico, ma non si tratta di guarire".

La guarigione come strumentalizzazione della speranza?

"Sì, una speranza che finisce per colpevolizzare chi “non guarisce”. Io stessa ho alle spalle una storia di anoressia e un lungo percorso di analisi. Da cosa dovrebbero guarire i ragazzi? Dalla vita? Dalla vita non si guarisce, la vita è fatta di cadute, fratture, dolori e frustrazioni. Non c’è un “prima” in cui tutto va male e un “dopo” in cui tutto va bene. Il “dopo” è imparare a convivere con le proprie fratture. Il sintomo diventa un campanello d’allarme che avverte: “Michela, ricordati di te”".

L’altro grande tema del suo romanzo è la denuncia della medicalizzazione a tutti i costi, quando la cura può essere l’ascolto.

"Questo è un nodo cruciale. Ogni sintomo è una storia da ascoltare, da raccontare, da contestualizzare e da aiutare ad attraversare. Ciò non significa che i farmaci siano inutili, anzi: a volte aiutano a superare le fasi più acute, ma non sono sempre l’unica soluzione. Si tende a medicalizzare tutto, anche un pianto liberatorio, a prescrivere i farmaci per tenere sotto controllo l’ansia, il dolore, la tristezza. Ma i giovani hanno bisogno di sentire le emozioni, attraversarle, senza soffocarle. Le emozioni sono come un pallone tenuto sott’acqua: prima o poi, schizzano in superficie. Non si può addomesticare la vita".

Lei scrive che la forza non sta nel resistere ma nell’adattarsi. Non si placa la tempesta, ma si impara a navigarci dentro.

"Esatto. Accettare la durezza della realtà. Io avrei voluto un figlio e non è arrivato. Non farò mai pace completa con questo, ma è così. Non si può avere tutto. Ho altre cose belle, come i miei nipoti, e devo pensare a quelle".

Il terapeuta voce narrante del libro è ispirato a Matteo Lancini?

"Per me Matteo Lancini è uno dei pochi terapeuti che oggi vede e ascolta davvero i giovani. La voce narrante del mio romanzo si ispira a una figura come la sua: un terapeuta non è una persona senza problemi, ma una che sa lavorare con l’ascolto e le parole".

Oggi a Carpi, al Festivalfilosofia, parlerà di “come si diventa grandi“.

"Spiegherò che per crescere i ragazzi hanno bisogno di figure adulte di riferimento, anche per potersi ribellare. Ma la nostra società è fatta di tutto fuorché di eroi. Non ci sono modelli in cui identificarsi né contro cui lottare. È questo il vero problema".

Aspettative, tradimenti. Dal suo romanzo si capisce che ciò che è più importante da fare, per un genitore, è spostare lo sguardo da sé al figlio, dimenticare le proprie aspettative. Bisogna essere sinceri, con se stessi, sulle proprie fragilità. E per un figlio, semplicemente, bisogna esserci.

"Senza rendercene conto, proiettiamo sui figli quello che avremmo voluto per noi. Ma loro sono altro, sono diversi. Non vederli per ciò che sono è un tradimento. Di fronte a un’aspettativa troppo pesante, un ragazzo può “addormentare” ciò che prova. E per sentirsi di nuovo vivo, si taglia. Il dolore fisico diventa l’unica cosa che può toccare".

La Generazione AnZia rappresenta secondo lei un’emergenza sociale non affrontata dalla politica?

"È un’enorme emergenza sociale. In Francia il suicidio è la prima causa di morte tra i 14 e i 24 anni: 9.000 decessi e 200.000 tentativi ogni anno. Trovo assurdo che non si parli della prima causa di morte dei nostri giovani".

Alla fine del romanzo, la parola “amore” risuona particolarmente potente.

"L’amore è il risultato, il frutto del dialogo, dell’ascolto, dell’accettarsi. Non è il punto di partenza, è il punto d’arrivo".

Nel libro scrive che i ragazzi vanno avanti, siamo noi che non riusciamo a star loro dietro. Dove vanno, dove li vede questi ragazzi di adesso, raccontati nel romanzo, fra 10 o 20 anni?

"Li vedo brillare. Brillano già ora, perché accettano di attraversare le proprie tenebre e chiedono aiuto. Andranno verso un futuro che brilla perché sarà il loro, scelto in base al proprio desiderio. Qualunque scelta faranno, sarà la scelta giusta".