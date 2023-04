Michael J. Fox: "Peggioro ogni giorno"

Peggiorano le condizioni di Michael J. Fox. In un’intervista Cbs l’attore di Ritorno al futuro, 61 anni, non nasconde che sta diventando sempre più difficile convivere con il Parkinson con cui combatte dal ’91 (da quando aveva solo 29 anni). Nell’intervista, Fox mostra tremore, difficoltà nel parlare, instabilità posturale: "Sta bussando alla porta – ha detto a proposito del Parkinson – sarò franco, sta diventando sempre più difficile, ogni giorno è più difficile". Fox ha rivelato anche di essere stato sottoposto a un intervento alla spina dorsale per rimuovere un tumore benigno che gli creava problemi alla deambulazione e gli ha causato faratture alle braccia, a una mano, lesioni alla faccia. "Le cadute possono diventare letali con il Parkinson", aggiunge sottolineando che dubita di arrivare a 80 anni. "Non si muore di Parkinson, si muore col Parkinson", ha detto.