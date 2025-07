Michael Douglas rivela: “Non tornerò a recitare”. Perché l’attore ha deciso di fermarsi

Roma, 7 luglio 2025 – Dopo quasi sessant’anni trascorsi davanti alla macchina da presa, Michael Douglas sembra pronto a voltare pagina. Durante una conferenza stampa al Karlovy Vary International Film Festival, l’attore e produttore premio Oscar ha dichiarato di non avere “nessuna vera intenzione” di tornare a recitare, a meno che non si presenti qualcosa di davvero speciale.

Cosa ha detto Michael Douglas

“Ho avuto una carriera molto intensa. Dal 2022 ho scelto di non lavorare, perché ho capito che dovevo fermarmi”, ha spiegato Douglas. “Ho lavorato duramente per quasi 60 anni, e non volevo essere uno di quelli che muoiono sul set. Sono molto felice di essermi preso una pausa.” L’attore ha aggiunto che non si considera formalmente in pensione, ma è perfettamente soddisfatto della sua pausa e si gode il tempo libero: “Non mi definisco in pensione, perché se arrivasse qualcosa di speciale, tornerei volentieri. Ma altrimenti, sono contento così. Mi piace guardare mia moglie lavorare.” ha aggiunto riferendosi a Catherine Zeta-Jones, sua compagna dal 2000.

La sua battaglia contro il cancro

Le parole di Douglas arrivano pochi mesi dopo un’intervista a ‘Deadline’, in cui aveva accennato alla possibilità di cimentarsi in un ‘buon film horror’, lasciando intendere che l’idea di un ritorno non fosse del tutto esclusa. La riflessione dell’attore affonda le radici anche nella sua esperienza personale: nel 2010 ha affrontato una dura battaglia contro un cancro al quarto stadio, sottoponendosi a chemioterapia. Durante il festival, ha ricordato con lucidità quel periodo, dicendo di essere stato fortunato: “Ho potuto continuare a lavorare. Se si fosse trattato di un altro tipo di tumore alla lingua, avrebbero dovuto rimuovermi parte della mascella, e non avrei più potuto parlare”.

Douglas, poche settimane dopo la sua apparizione in Sicilia per il Taormina Film Festival ha partecipato al Karlovy Vary anche per celebrare il 50esimo anniversario del film ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ di Miloš Forman, che lui stesso ha prodotto insieme a Saul Zaentz. In occasione dell’evento, è stata presentata una versione restaurata della celebre pellicola, che nel 1976 vinse cinque premi Oscar, incluso quello per il miglior film. Dopo una carriera leggendaria costellata di successi e trasformazioni (da Wall Street a Attrazione fatale, fino agli ultimi ruoli nell’universo Marvel), Michael Douglas sembra aver trovato una nuova forma di serenità: lontano dai riflettori, ma ancora profondamente legato al mondo del cinema.