Michael Caine torna a recitare a 92 anni? Forse lo vedremo di nuovo con Vin Diesel

Altro che pensione, potrebbe esserci un inatteso colpo di scena nella carriera di Sir Michael Caine. A 92 anni, l’attore britannico, che aveva annunciato il ritiro dalle scene nel 2023 dopo oltre settant’anni di carriera, sarebbe in trattative per tornare a interpretare Dolan, il mentore ecclesiastico di Vin Diesel, nel sequel di ‘The Last Witch Hunter’. Ecco cosa sappiamo oggi.

La seconda vita di ‘The Last Witch Hunter’

Secondo Variety, Lionsgate avrebbe accelerato la lavorazione del progetto, confermando la presenza di Diesel nuovamente nei panni dell’immortale Kaulder. Il primo film, uscito nel 2015 e ispirato alle campagne di Dungeons & Dragons dell’attore americano, fu accolto tiepidamente al botteghino statunitense (27 milioni di dollari), ma conquistò il pubblico internazionale con 119 milioni di incasso. “L’entusiasmo che il film continua a generare ha dimostrato chiaramente che esiste un forte appetito per nuove storie ambientate in questo universo”, ha dichiarato Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group. “Vin ed io abbiamo collaborato molte volte e sono felice di rivederlo in questo ruolo iconico, arricchito dalle nuove possibilità offerte dalla tecnologia”.

Michael Caine e Vin Diesel di nuovo insieme

Caine e Diesel, amici da decenni, sono stati avvistati a cena insieme la scorsa estate, in compagnia della compagna dell’attore americano, Paloma Jiménez, e dei loro figli. Era la prima volta che il pubblico vedeva il due volte premio Oscar in sedia a rotelle, dopo i problemi di mobilità causati da una caduta nel 2018.

Se le trattative andranno a buon fine, per Caine si tratterebbe di un ritorno sorprendente, a due anni dall’uscita di The Great Escaper, film che sembrava destinato a segnare il suo addio al cinema.

Oltre 160 film in settant’anni di cinema

Sir Michael Caine, nome d’arte di Maurice Joseph Micklewhite Jr., nasce a Londra il 14 marzo 1933. Dopo i primi passi a teatro e in televisione negli anni ’50, ottiene la fama internazionale negli anni ’60 con film come Zulu (1964), The Ipcress File (1965) e soprattutto Alfie (1966), che gli vale la sua prima candidatura all’Oscar. Diventa uno degli attori britannici più popolari della sua generazione, riuscendo a spaziare tra cinema d’autore e grandi produzioni hollywoodiane. È stato candidato sei volte all’Oscar, vincendone due come miglior attore non protagonista: nel 1987 per ‘Hannah e l sue sorelle’ e nel 2000 per ‘Le regole della casa del sidro’. Nel 2000 è stato insignito del titolo di Knight Bachelor dalla Regina Elisabetta II per i suoi meriti artistici e in 70 anni di carriera ha preso parte a oltre 160 film. Ma per lui la vita potrebbe ricominciare a 90 anni. Proprio come il collega Harrison Ford che, a 83 anni, ha già fatto sapere di non aver alcuna intenzione di infilarsi le pantofole e starsene a casa a godersi la pensione.