Micaela Ramazzotti: “La prima cosa bella? Essere meno vulnerabile”

Pula (Cagliari), 21 luglio 2025 – “Mi sento meno vulnerabile, rispetto a prima. E meno male! Se fossi stata ancora vulnerabile come prima…. È arrivato tutto con naturalezza: a un certo punto le tue problematiche ti sembrano meno importanti e ti dedichi di più a quelle degli altri. In questo, mi hanno educata tantissimo i miei figli”. Micaela Ramazzotti vive, adesso, la sua nuova serenità. “Adesso sono più curiosa della vita, delle persone, e penso meno a me. Quando togli l’attenzione da te stessa, sei un passo avanti”. Quarantasei anni, un esordio a 19 con ’Zora la vampira’: il successo con i film di Paolo Virzì, ’Tutta la vita davanti’ e ’La prima cosa bella’, che le vale il David di Donatello. Con Virzì nasce anche una relazione: dal regista livornese, che sposa nel 2009, Micaela avrà due figli. Una separazione nel 2018, una seconda – definitiva – nel 2023.

Che cosa prende la sua attenzione adesso?

“C’è una tragedia dietro l’angolo, una tragedia in corso, e noi non ce ne stiamo accorgendo. Facciamo progetti di vita, sogni, ma siamo nelle mani di potenti che possono schiacciare un bottone e distruggere tutto. Sono spaventata, sono spaventata del mondo che lasciamo ai giovani”.

Che cosa le fa paura?

“La facilità con cui i leader dei paesi più importanti nel mondo potrebbero scatenare un disastro enorme. E mi fa paura anche la facilità con cui l’intelligenza artificiale, ChatGpt, può sostituirsi al pensiero. È così facile adesso, per i ragazzi, credere che la risposta a ogni domanda sia già data, che basti chiedere all’intelligenza artificiale”.

I ragazzi sono esposti a ChatGpt?

“Rischiano di non sforzarsi. I ragazzi usufruiscono di strumenti sbagliati, strumenti che rendono tutto facile, dal fare i compiti alle grandi domande. Strumenti che li fanno regredire. Io sono figlia degli anni ’90 e li rimpiango. Io dico ai ragazzi: alzate gli occhi dal telefono, guardate il mondo. Anche io utilizzo lo smartphone, ma non ne sono schiava”.

Come vive i social?

“I social mi tolgono respiro, pezzi di vita. Io invece ho bisogno di parlare, di comunicare. I figli di tutti noi hanno i social: e non puoi controllarli, non puoi sapere che cosa cercano. Per me, l’importante sono le amicizie vere, soprattutto nell’adolescenza. Sono quelle che ti salvano. L’importante è la socialità”.

Quindi il suo rapporto con i social è problematico?

“Io li farei sparire. Non ci sono delle regole, nei social. Adesso mi dicono che nei casting contano anche il numero di follower che un attore ha. Per me no: per me contano la bravura, l’intensità, il dolore che hanno nello sguardo, quello che uno si porta dentro”.

Le amicizie sono importanti per lei? C’è stata un’amica che le ha salvato la vita?

“No: un’amica mi ha distrutto una gamba in motorino. Ho una cicatrice di venti centimetri. Era la mia migliore amica: andammo in motorino, verso Ostia. Non c’era ancora il casco obbligatorio: lei prese un’auto in pieno, ma col mio ginocchio. E non mi venne neanche a trovare in ospedale”.

Oggi ha amici forti?

“Pochissimi. Per me l’amicizia è importante”.

Che cosa pensa della rivalità, nel suo mestiere?

“Mi sembra una cosa stupida. Per fare l’attore ci deve essere una grande attenzione verso l’altro, nel dare le battute. Nel cinema non siamo niente da soli. Il cinema si fa sempre in tanti”.

Il suo ultimo personaggio interpretato fa i conti con la storia.

“Elena Di Porto, la ’matta di piazza Giudia’: una donna ebrea romana che visse il carcere, il confino di polizia dal 1940 al 1942, e che durante il sabato nero nel quale furono rastrellati gli ebrei romani, il 16 ottobre 1943, riuscì a sfuggire alla retata. Ma dopo aver saputo che la sorella e i nipoti erano stati catturati, decise di consegnarsi, e venne deportata ad Auschwitz, dove morì. Il film si chiama ’La guerra di Elena’, ed è diretto da Stefano Casertano”.

Che tipo di esperienza è stata?

“È stato impegnativo, ma anche complicato. Mi sono dovuta immergere in una lingua nuova, diversa per me: il romano parlato dagli ebrei cent’anni fa, con modi di dire che – io, romana del litorale, verso Ostia – non conoscevo proprio. Se io vi dico ‘Fate le ciudde!’ che cosa significa?”.

Che cosa significa?

“Scappate!”.

Che donna era Elena Di Porto? “Una donna che aveva intuito la tragedia che stava accadendo molto presto. Una donna che ha cercato di salvare quante più persone ha potuto, ma che non è stata ascoltata, perché ritenuta strana, pazza”.

La sua prima esperienza da regista, con ’Felicità’, è stata molto fortunata. Che cosa le ha insegnato?

“Mi ha insegnato a non concentrarmi solo su me stessa. Adesso ho una storia che vorrei raccontare, ce l’ho dentro e sto per scriverla. Vorrei fare delle piccole cose da attrice, ma dedicarmi in massima parte alla scrittura di questo nuovo film, senza concedermi troppe distrazioni”.

Come vede adesso la sua carriera?

“Sono stata fortunata a non avere tutto e subito, a non fare il botto col primo film. Dopo ’Zora la vampira’ per sei anni c’è stato un po’ di black out. E sei anni dopo ho fatto ‘Non prendere impegni stasera’ di Gianluca Maria Tavarelli. Nel mezzo, c’è stato un periodo in cui non ho pensato che il mio fosse un lavoro stabile. Ma mi ha insegnato anche l’equilibrio”.