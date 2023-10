Mi guida la meraviglia

In questi giorni Gianluca Fru è già tra Vietnam, Laos e Sri Lanka dove Sky e Banijay l’hanno spedito come inviato di “Pechino Express“ dopo esserne stato concorrente con Aurora Leone nel 2022 ed essere arrivato terzo. "Ma stavolta mi occupo di accompagnare i concorrenti nelle missioni, di scoprire le tradizioni locali, gli usi e i costumi di quei popoli. E sono orgoglioso di poterlo veicolare a casa". E mai ruolo fu più azzeccato conoscendo la passione dello “Sciacallo“ per viaggi ed esplorazioni. Anche solo mentali com’è successo nel libro Mondadori “Come imparare tutte le bandiere del mondo“ in cui disvela il personalissimo metodo con cui ha memorizzato i vessilli di ogni Stato dell’orbe terracqueo. La riprova è che se gli si chiede a bruciapelo quali siano quelle dei Paesi che sta attraversando, la risposta è immediata: "Il Vietnam ha una stella gialla su fondo rosso e ne racconta il comunismo della prima ora". Nel libro c’è anche una nota di costume relativa alla presenza di 60 milioni di moto su 90 milioni di abitanti e ne farano sicuramente esperienza le otto coppie in gara sulla Rotta del Dragone. "Il Laos è una gag, un simbolo del mio metodo di memorizzazione con quel cerchio centrale bianco che si può leggere come O sul rosso e il blu di fondo e quindi suggerisce già una lettera del nome del Paese, che è anche quello che mi incuriosisce di più per la sua storia particolare e le sofferenze che l’hanno caratterizzato. E’ il più bombardato di tutti i tempi". Infine quella che definisce la bandiera capolavoro dello Sri Lanka: "Due in una".

Quale genere è il suo preferito?

"Mi piacciono quelle con forme geometriche. La più amata è quella del Sudafrica, la cui Y rovesciata forma tre zone di colore che simboleggiano l’unica nazione con tre capitali".

Perchè, ovviamente, la simbologia della bandiera va ben al di là dei suoi significati palesi...

"Esatto, nasconde tanto di un popolo, della sua storia. Conoscerle è come iniziare un viaggio di scoperta del mondo e poi di noi stessi perchè invitano ad abbattere le barriere sociali, mentali, a non rintanarci dietro gli schermi per tornare a un apprendimento analogico".

Nel suo caso, però la passione non è nata da un ragionamento...

"Ogni anno mio babbo, che lavora in mare, portava a casa un’agenda dove comparivano tutte le bandiere e io regolarmente venivo stracciato da mio fratello Fabiano che da sempre ha lo skill della memorizzazione ed è stato in tutto più precoce di me che tuttora ho difficoltà perfino con l’alfabeto. Adesso mi prendo una sorta di rivincita".

Con un metodo che è applicabile anche ad altri settori?

"In realtà il Metodo Fru è quanto di meno scientifico possa esistere e quindi in quanto stupido e immediato può servire anche a memorizzare il numero della mamma, così da non avere scuse per chiamarla troppo poco. Parlo per me: la mia non è mai stata particolarmente chioccia e ha sempre appoggiato ogni mia fissa, ma ciò non toglie che vorrebbe sentirmi di più".

Ma come si concilia una memoria precaria col mestiere di attore? Va sempre con l’improvvisazione?

"Ma l’improvvisazione non esiste, la presunta reattività è frutto di uno studio forsennato. E nel lavoro m’impegno tantissimo e sono in qualche modo agevolato dallo studio della musica che mi ha inculcato scorciatoie mentali tuttora utili".

Il progetto The Jackal è definitivamente tramontato?

"Da solo ho fatto il film “La cena perfetta“, con Aurora abbiamo condotto su Disney+ “Italia’s Got Talent“, Ciro Priello è stato a “Tale e Quale Show“, Fabio Balsamo l’anno scorso ha recitato in tre film. Ma le esperienze fuori, se esaltano le peculiarità di ciascuno, trovano proprio nella forte identità del gruppo la loro forza. Siamo come gli Avengers, supereroi quando sono tutti insieme. John Frusciante da cui ho preso lo pseudonimo e che come solista mi ha cambiato la vita, è però nella storia come chitarrista dei Red Hot Chili Peppers".

Il successo come Youtuber non sempre si accompagna a vero talento...

"Tra noi e gli altri influencer e content creator c’è una differenza fondamentale. Noi siamo una factory con venti dipendenti e svolgiamo lavoro d’ufficio in una città non scontata come Napoli. Poi nel privato sono grande protagonista del gioco dei social. Ma è un’altra storia".