Mezzo secolo Hip Hop Metti una festa nel Bronx Soul, funk, breakdance E il dj che prende il potere

di Filippo Aletti

Due giradischi, un paio di vinili e un raduno clandestino. Tanto è bastato l’11 agosto di cinquant’anni fa a creare il movimento hip hop. Difficilmente però dj Kool Herc, organizzatore della festa che dà vita al genere nella mitica Sedgwick Avenue del Bronx di New York, poteva aspettarsi di creare uno stile che da ormai 25 anni si è imposto sul panorama musicale, dominando le classifiche di tutto il mondo. Kool Herc intuisce per primo le potenzialità della riproduzione musicale, mescolando parti musicali tratte dai principali dischi soul e funk di quegli anni. Sul fatto che sia lui il padre fondatore ci sono pochi dubbi: lo riconosce perfino Grandmaster Flash, il suo primo rivale e figura capitale per la nascita di questo genere: si racconta infatti che abbia deciso di dedicare la sua vita ai dischi e ai piatti proprio assistendo a un party guidato da Kool Herc (il nome nasce da un mix tra una marca di sigarette e Hercules).

Laboratorio di questa rivoluzione il Bronx, che negli anni ‘70 era una delle zone urbane più pericolose e degradate del mondo, l’immagine simbolo, usatissima dal cinema e dalla serie tv, della metropoli distopica. I due sono arrivati nel Bronx da immigrati: Clive Campbell, Kool Herc, da Kingston, in Giamaica, Joseph Saddler, Grandmaster Flash da Bridgetown, nelle Barbados. Sono loro due, con le peculiari differenze tecniche e stilistiche, a intuire la potenzialità di un nuovo concetto della riproducibilità tecnica: è il dj che, grazie alla sua abilità, reinventa la base musicale, scegliendo le parti di un brano, "break", per creare qualcosa di nuovo su cui saranno poi inserite le parti dei rapper. Oltre alla musica, questi black party sono alimentanti dal ballo, in particolare la break dance, e dalla pittura con bomboletta spray, la Street Art dei vari Haring e Basquiat.

Il primo pezzo hip hop ad avere successo è Rapper’s delight della Sugarhill Gang, pubblicato nel 1978. Il brano unisce una rilettura di un testo dei Cold Brothers a un campionamento della musica disco degli Chic. Dai party clandestini si passa dunque alle classifiche mainstream. Negli anni ’80 il successo viene consolidato dal primo tentativo di mescolare l’hip hop ad altri generi musicali. I Run Dmc decidono di rappare su Walk this way, brano tratto dal primo disco degli Aerosmith, creando il primo esempio di crossover tra rock e rap. L’esperimento viene ripetuto in seguito, in maniera decisamente meno commerciale, da Public Enemy e Anthrax.

Gli anni ’90 sanciscono il riconoscimento dei rapper come vere e proprie star dello show business, nonché la nascita della figura del rapper gangster. Al centro dei riflettori lo scontro tra la costa ovest e quella est, con protagonisti 2Pac e Notorious Big, entrambi uccisi durante degli scontri tra bande criminali. Tra i superstiti di quegli anni di piombo, Jay Z e soprattuto Dr. Dre, che nel tempo ha smesso di rappare per dedicarsi alla produzione di artisti come Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar.

A discapito degli stereotipi, le donne hanno avuto negli anni un ruolo di spicco all’interno del movimento hip hop. Le apripista del genere sono state Queen Latifah, Mary J. Blige, Missy Elliott e l’ex leader dei Fugees Lauryn Hill, con quest’ultima ancora oggi considerata una rapper migliore di tutti i vari colleghi uomini. La loro musica ha spianato la strada a tante artiste contemporanee come Cardi B, Megan Thee Stallion e Nicky Minaj.

E in Italia? Dopo l’esplosione del rap politico nei centri sociali di fine anni ’80, negli anni ’90 la scena mainstream è dominata da Jovanotti e dagli Articolo 31 di J-Ax, mentre nell’ombra si muovono maestri del genere come Neffa e i Sangue misto, il Colle der fomento, Kaos, Bassi maestro e Frankie Hi Nrg. Dopo un breve periodo di disinteresse da parte del pubblico, nei primi anni duemila Fabri Fibra sconvolge il panorama italiano con le sue rime tanto crude quanto accattivanti. Da lì prendono piede anche i Club Dogo di Guè, Salmo e Marracash, artisti ancora oggi al centro della scena. Una scena che, però, ha poco da spartire con le origini dell’hip hop, ormai messo da parte in favore della trap. Anche se qualcosa sta cambiando, dato che sempre più artisti trap propongono testi seri e consci, che parlano di strada e vite al limite, proprio come il rap degli esordi. Perché in fin dei conti, l’Hip Hop è qua per restare.