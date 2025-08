Mezzo secolo di Rocky Horror Show. E il cinema si liberò in un rito collettivo

Labbra rosse, rossissime, su fondo nero ipnotizzano il pubblico sulle note Science Fiction/Double Feature e danno inizio al rito senza tempo del Rocky Horror Picture Show diretto da Jim Sharman. Sono le labbra di Magenta (Patricia Quinn), che cantano il destino di Brad e Janet (Barry Bostwick e Susan Sarandon). Ed è il primo, evidente, modo in cui l’adattamento per il grande schermo del celebre musical di Richard O’Brien per il West End si discosta dalla versione per il palco: attraverso l’evocazione sensuale e sensoriale del cinema, condensata in un’immagine iconica. Il successo dello spettacolo del 1973 si trasforma gradualmente in un fenomeno cult che dal 1975 a oggi, esattamente 50 anni dopo, non ha ancora esaurito il suo potenziale.

The Rocky Horror Picture Show uscì al cinema nel Regno Unito il 14 agosto 1975 e pochi mesi dopo negli Stati Uniti. L’adattamento, prodotto dall’allora 20th Century Fox (oggi confluita in Disney), nasceva sulla scia dell’enorme successo del musical, prima a Londra e poi a Broadway. La critica lo distrusse, definendolo una brutta copia della versione teatrale. Fu poi il passaparola delle proiezioni notturne a cambiare la storia del Rocky Horror per sempre. Circa una anno dopo il debutto nelle sale, infatti, un piccolo cinema di New York, il Waverly Theatre (oggi Ifc Center), iniziò a programmarlo tra i Midnight Movies, le proiezioni di mezzanotte. In breve tempo attorno al dottor Frank-N-Furter (Tim Curry), lo scienziato alieno pansessuale – in cross-dressing e trucco da drag queen – iniziò a riunirsi la comunità LGBT di Manhattan, che al cinema di mezzanotte trovò uno spazio sicuro in cui esprimersi e nel film di Sharman una storia in cui identificarsi. Nonostante, infatti, Frank-N-Furter sia una figura in fondo inquietante (qualcuno ricorderà ancora la scena della cena cannibale, che sul palco non esiste), ciò che fin da subito traspare del suo personaggio è l’assoluta libertà.

Una libertà rivendicata dallo spettacolo così come dal pubblico, in un rapporto di reciprocità che presto si trasforma in un vero dialogo. Sia a teatro sia in sala, ancora oggi infatti esistono battute che il pubblico può urlare agli attori o allo schermo, in un rito che si ripete sempre uguale e sempre diverso da cinquant’anni. E, per chi desidera unirsi al coro sulle note di Time Warp, esiste una guida consultabile online dall’emblematico titolo The Virgin’s Guide To Rocky Horror. C’è un motivo profondo, perciò, se il Rocky Horror detiene ancora il record del film più proiettato di sempre, ininterrottamente dal 1975, infatti, con brevi uscite limitate non ha mai smesso di abitare piccoli cinema Usa ed europei. E si prepara a una nuova grande uscita per il cinquantesimo anniversario negli Usa, oltre che al ritorno sul palco (in Italia a novembre).

Con il suo "Don’t dream it. Be it" il Rocky Horror ha creato un inno intergenerazionale che negli anni Settanta è stato una rivoluzione e oggi resta un grido di liberazione. Nonostante alcune battute e scene del film stridano con la sensibilità contemporanea – e non si possano definire affatto politically correct – il Rocky Horror resta la celebrazione degli outsider, dell’anticonformismo, che in realtà significa soltanto la celebrazione della propria individualità, contro il giudizio e le aspettative degli altri. Poco importa che alla fine Frank venga spinto via dall’inquadratura, "sconfitto". È sufficiente il suo passaggio sulla Terra per cambiare tutto, per "denudare" e liberare uomini e donne dai ruoli imposti dalla società.

Come canta il Narratore nell’ultimo brano della famosissima colonna sonora (Superheros), infatti, l’umanità non è altro che un insieme di insetti che brulica sulla superficie del pianeta. Persa nel tempo, nello spazio. Senza senso. Tanto vale allora vivere liberi, restare diversi, ma sempre nella propria verità.