Mezzo secolo di Patti. E la poesia diventò rock

C’è un ragazzo di 15 anni che passa le sue serate con in testa le cuffie gracchianti dei genitori. È l’autunno del 1975. Vive in Georgia e si chiama Michael. E un giorno sarà qualcuno. Michael Stipe – è così che chiama – diventerà un cantante perché in una di quelle serate, con le cuffie in testa e un cesto di frutta davanti, resta folgorato da Patti Smith. Lei è la sacerdotessa del rock e qui le definizioni divergono, perché negli Stati Uniti la chiamano – anche Lester Bangs lo fa – sciamana. Ma di fatto il risultato non cambia. Horses è il suo album di debutto – novembre 1975 – e anticipa il punk e ridefinisce i connotati del cosiddetto art rock. D’altronde il produttore di quel disco è John Cale, violista elettrico dei Velvet Underground, che otto anni prima con l’album della banana sbucciabile di Andy Warhol, intitolato Velvet Underground & Nico, ha impresso per sempre una svolta al rock. Brian Eno al riguardo dirà di quell’album: "L’hanno comprato in pochi, ma chiunque l’abbia fatto, di lì a poco ha formato una band". Patti Smith è devota musicalmente a Lou Reed, tanto quanto a Bob Dylan. Se il primo all’università di Syracuse studia la poesia con Delmorse Schwartz (di cui diventa il pupillo), il secondo la mette in musica. E quando la giovane Patti e il già famoso Bob s’incrociano in camerino dopo il concerto del Nostro a Other End, lui le dice: "Ci sono poeti da queste parti?". Lei quasi si schermisce e prova a reggere il confronto con uno dei suoi miti ("non mi piace più la poesia"), ma entrambi finiscono in una foto della rivista del Village. Patti però ha già imboccato la sua strada. Era successo quattro anni prima dell’uscita di Horses: il 10 febbraio del 1971 alla Saint Mark’s Church, apre il reading di Gerard Malanga, altro pupillo di Warhol. E quella volta lì lei recita il suo Oath, il giuramento. Le parole di Oath sono importanti: "You died for somebody’s sins / but not mine". Traduzione: sei morto per i peccati di qualcuno, non per i miei. Con questi versi anticipati da Jesus (che diventa il soggetto) incendierà quella che a torto viene considerata una cover dei Them di Van Morrison: Gloria. La rivoluzione del rock di Patti sta lì e non solo: incrociare con la sua voce graffiante i versi e trasformare la canzone di Morrison. Sì, i tempi stanno cambiando. Se non sono già cambiati. E non come pensava Bob Dylan qualche lustro prima.

Horses sta per festeggiare cinquant’anni e stasera Patti Smith lo risuonerà a Bergamo (alla ChorusLife Arena). Ricorrenza rotonda e anche necessaria, perché molto del rock a venire (come si vede dalla storia di Stipe e dei Rem) deriverà da lì. Una rivoluzione al femminile. Anche se la versione androgina di Patti sulla copertina del disco potrebbe fare pensare al contrario. A immortarla è l’amante (prima) e amico poi Robert Mapplethorpe. Raccontò molti anni dopo che voleva essere sicura di avere una camicia bianca pulita per quella foto e così se ne andò sulla Bowery, New York, e comprò una pila di camicie bianche. Alcune anche con le iniziali. E scelse proprio quella che aveva le iniziali sotto il taschino: RV. In quel momento immaginò che quella camicia fosse appartenuta a Roger Vadim. Anche se quella foto, con quella mise (tagliò poi le maniche della camicia, prima d’infilarsi la giacca), nasceva da un vecchio scatto di Brassaï che raffigurava Jean Genet, in bianco e nero ovviamente. Altro misticismo cinematografico.

Quel disco, soprattutto nel finale con Land, era il concentrato della poesia che diventa rock e viceversa, con tutto l’universo (in espansione) di Patti Smith. C’è soprattutto Arthur Rimbaud: l’infinita devozione per il poeta francese si sarebbe sublimata in un pellegrinaggio che Patti scelse di fare qualche anno fa sui luoghi a lui cari. Lei quasi grida al microfono: "Go Rimbaud go". Il disco uscì il 10 novembre del 1975. A otto giorni esatti dalla morte di Pier Paolo Pasolini in Italia, a Ostia (dove lei è andata per ricordarlo). "Dopo aver scritto quel disco – disse la cantante – ho capito che Gesù Cristo era rivoluzionario e l’ho capito grazie a Pier Paolo". Un altro cerchio che si è chiuso.