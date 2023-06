Mezzi alternativi all'auto: come risparmiare e rispettare l’ambiente

Sono decenni che ci vengono ripetuti sempre gli stessi avvisi, ma tendiamo a dimenticarcene o ancora peggio a ignorarli: dobbiamo riuscire a mettere in pratica delle abitudini quotidiane più green, per rispettare il pianeta Terra e diminuire quanto il più possibile le emissioni inquinanti. Ci sono innumerevoli azioni, grandi e piccole, che possono essere messe in campo per raggiungere questo obiettivo, ma non c’è dubbio che abbandonare per quanto possibile l’uso dell’automobile per i nostri spostamenti sia sicuramente un elemento chiave. Le emissioni causate dai tubi di scappamento delle automobili contribuiscono in modo sostanziale ad aumentare le emissioni di C02 nell’atmosfera e, di conseguenza, sono una delle principali cause del cambiamento climatico. Pensare che il mondo intero smetta da un giorno all’altro di spostarsi su mezzi su quattro ruote a benzina è ovviamente pura fantascienza. Ciò non toglie, in ogni caso, che ognuno di noi si possa impegnare per limitare l’uso dell’auto e, perché no, cercare metodi alternativi di mobilità. Ecco tutte le opzioni possibili (alcune potrebbero persino stupirvi…).

I mezzi pubblici

La prima e forse più ovvia scelta è rappresentata dai mezzi pubblici. Seppure gli autobus cittadini non siano certo a emissioni zero, è ovvio che prediligere questa modalità di spostamento diminuisce notevolmente il numero di automobili che circolano per le strade e, di conseguenza, il tasso generale di emissioni inquinanti. Nelle città più grandi, ovviamente, filobus e tram sono un’opzione ancor più green, trattandosi di mezzi che vengono alimentati da energia elettrica prodotta in pochi impianti localizzati e a impatto ecologico piuttosto limitato. Per quanto riguarda le medie-lunghe percorrenze invece un’altra ottima opzione è rappresentata dai treni, seppur com’è ovvio le stazioni siano limitate a pochi centri abitati.

Il car sharing

Negli ultimi anni per i cittadini di gran parte del mondo Occidentale in modo particolare è stata messa a disposizione un’altra possibilità, quella di sfruttare un’auto di proprietà per il cosiddetto car sharing. Esistono a proposito siti e app che permettono a chi ne senta il bisogno di effettuare uno spostamento (di norma di lungo raggio, ma gli scenari possono variare) condividendo un’auto e di conseguenza tutti i relativi costi legati alla benzina. Evidentemente non si tratta di una soluzione priva di emissioni, tutt’altro, ma è indubbio come contribuisca a sua volta (seppur in misura minore) a diminuire la circolazione dei veicoli sulle nostre strade.

La bicicletta

Utilizzare una bicicletta è senza dubbio una scelta positiva non soltanto per l’ambiente ma anche per la nostra salute: al di là che, com’è ovvio, il mezzo su due ruote è a emissioni zero, si tratta di uno strumento estremamente utile per mantenerci in forma: esso attiva la circolazione e migliora così il benessere generale dell’organismo, contribuendo tra l’altro a bruciare un ingente numero di calorie e assicurando una forma fisica invidiabile a chi monta in sella quotidianamente. Per quanto possa risultare molto conveniente per chi ogni giorno deve macinare qualche chilometro per recarsi sul posto del lavoro o a scuola/all’università, non è purtroppo adatta alle lunghe distanze (se non per gli individui davvero molto allenati). Una soluzione in questo caso può essere rappresentata dalla bici elettrica, che permette di spostarsi anche a grandi velocità (fino ai 25 km/h). L’unico difetto è però il prezzo, decisamente più sostenuto rispetto al mezzo “classico”: una bici elettrica può infatti costare fino ai 2000 euro, una cifra che non tutti oggi possono permettersi di investire.

I monopattini

Negli ultimi anni, anche in funzione del loro look “vintage”, sono tornati di gran moda i monopattini elettrici, soprattutto nelle grandi città (ma non solo). Per i più atletici sul mercato sono sbarcati anche gli overboard, sovente disponibili attraverso dei servizi ad hoc di sharing utilizzabili tramite app. I numeri parlano chiaro: ci sono sempre più italiani che fanno affidamento a questo mezzo per spostarsi in città. Una ricerca condotta da Moovit nel 2022 ha rivelato in modo particolare che, dopo il periodo Covid, un numero crescente di nostri connazionali ha scelto di affidarsi alla cosiddetta micro mobilità elettrica, più agile e green rispetto alla mobilità più classica rappresentata dalle automobili. Nel solo 2022 si è da questo punto di vista registrata un’impennata nel noleggio dei soli monopattini elettrici (+61% rispetto al 2020) con Roma, Milano, Modena e Torino in testa alla classifica delle città che più hanno fatto affidamento a questi strumenti. Lo studio condotto da Moovit ha evidenziato come un totale di 400.000 corse in monopattino della durata media di 12 minuti e una distanza media di 2,15 chilometri per corsa abbiano evitato approssimativamente 53.000 viaggi in auto private: numeri, questi, che corrispondono ad un risparmio di oltre 16.000 tonnellate di anidride carbonica.

L’auto del futuro è elettrica?

Non tutte le auto “vengono per nuocere”. Il percorso di avvicinamento verso l’ambizioso obiettivo delle emissioni zero passa certamente anche attraverso le nuove auto elettriche, vetture che sfruttano l’energia elettrica accumulata all’interno della loro batteria per generare energia meccanica fondamentale per produrre il movimento. Questa energia viene trasferita al motore tramite l’inverter, uno strumento in grado di tramutare la corrente continua dell’accumulatore in corrente alternata, inviandola così al motore che fa muovere il mezzo. In queste vetture, una volta rilasciato l’acceleratore, il motore elettrico dell’auto funge da generatore, ricaricando così la batteria; il medesimo processo si ripete anche durante la frenata. La macchina elettrica (il modello più celebre in circolazione è certamente la Tesla di Elon Musk, ma sono innumerevoli i produttori nel mondo) presenta diversi vantaggi rispetto ad altre auto a scoppio che non sono da riferirsi soltanto al livello di emissioni. Si tratta infatti di mezzi molto più silenziosi e tendenzialmente con una spinta più rapida rispetto alle vetture tradizionali. L’unico reale inconveniente, dopo tutto affrontabile, è ovviamente rappresentato dalle modalità di caricamento. Le auto elettriche, funzionando a batteria, devono necessariamente essere ricaricate ad intervalli regolari e vantano un’autonomia piuttosto limitata. Generalmente, per i modelli che posseggono batterie al litio le case produttrici promettono un’autonomia di circa 200/400 chilometri orari: si tratta chiaramente di indicazioni di massima, che possono variare e di molto a seconda delle abitudini e delle modalità di guida dei conducenti.