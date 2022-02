Le previsioni meteo di domani, venerdì 11 febbraio, descrivono una giornata prevalentemente asciutta in Italia, ma un po' più grigia al Nord e mediamente più soleggiata al Centro Sud. La situazione sembra destinata a cambiare nel corso dell'imminente weekend, per via di un'irruzione di aria fredda che potrebbe destabilizzare l'atmosfera.



Il team de iLMeteo.it comunica che venerdì l'alta pressione avrà ancora la meglio, ma l'aumento dell'umidità creerà i presupposti per i primi timidi segnali di cedimento. In particolare il cielo risulterà piuttosto coperto al Nord ad eccezione dell'arco alpino, con la possibilità di qualche debole precipitazione in Liguria, Emilia Romagna e Veneto (dettagli in fondo all'articolo). Al Centro si preannunciano addensamenti in Toscana (ma in un contesto asciutto) e maggiori spazi soleggiati sulle altre regioni, dove comunque non mancheranno nuvole irregolari. A parte qualche locale velatura, il sole splenderà in modo abbastanza indisturbato al Sud. Sul versante termico, il clima continuerà a essere mite soprattutto sui comparti centro-meridionali.



Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 11 febbraio

Come confermato anche da 3BMeteo, nel fine settimana il transito di un veloce fronte freddo provocherà un generale, accompagnato da qualche pioggia e alcune. A tale riguardo,gli esperti annunciano deboli precipitazioni sul versante Adriatico e fiocchisulle Alpi occidentali. Il tempo tornerà più asciutto, ma con nuvolosità diffusa e locali piovaschi tra Puglia, Campania e Calabria., giorno di, si profila invece all'orizzonte la prima importante perturbazione di questo 2022, che dovrebbe decretare ilal Nord, con rovesci, temporali e nevicate fino in pianura.Prevalenza di sole sulle Alpi, per il resto cielo coperto, con deboli piogge sulla Liguria. Temperature massime: 11° a Genova, 8° a Torino, 12° a Milano.Nuvoloso su tutte le regioni, salvo maggiori spazi soleggiati sull'arco alpino. Verso sera peggiora con qualche precipitazione sparsa su Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature massime: 14° a Bolzano, 13° a Bologna, 9° a Venezia.Coperto ma con basso rischio di pioggia sulla Toscana. Altrove prevalenza di sole, con nubi in aumento entro sera specie tra Marche e Abruzzo. Temperature massime: 17° a Cagliari, 12° a Firenze, 14° a Roma.Cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione, fatta eccezione per qualche innocua velatura a carattere locale. Temperature massime: 12° a Napoli, 16° a Bari e Palermo.