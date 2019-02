La primavera anticipata dei giorni scorsi è stata più che altro un falso allarme: le previsioni meteo di venerdì 1 marzo 2019 in Italia vedono il ritorno delle precipitazioni. L'anticiclone che ha fatto impennare il termometro fino a oltre 20° anche al nord si attenua in favore di correnti di origine atlantica che portano un cambiamento netto del meteo su tutta la penisola. IlMeteo.it parla di 'ribaltone', con l'arrivo delle piogge al sud; la previsione è confermata da 3BMeteo che pronostica un rapido peggioramento del tempo e grande instabilità.

Ma ci sono anche buone notizie: nel tardo pomeriggio e di sera i fenomeni andranno rapidamente esaurendosi nella maggior parte delle regioni, con un aumento generale delle temperature e la ricomparsa del sole per il weekend.

Meteo: ANTICICLONE al PIT-STOP, da Venerdì la SVOLTA. Tornano PIOGGIA e anche NEVE. Ecco DOVEhttps://t.co/fUMHrSyGdl pic.twitter.com/h9pB72Z8KA — IL METEO.it (@ilmeteoit) 28 febbraio 2019

Previsioni del tempo di venerdì 1 marzo: Nord Ovest

Possibili nevicate nelle zone di confine in Val d'Aosta e Piemonte, per il resto nubi sparse e poco consistenti, senza piovaschi, e destinate a scendere a sud dalla tarda mattinata. Le temperature rimangono abbastanza alte, con 19° a Torino e Milano.





Nord Est

L'arco alpino sarà interessato dalla perturbazione che porterà un aumento delle nubi e possibili nevicate nelle zone montane di confine. Miglioramenti nel primo pomeriggio, quando il fenomeni si sposteranno verso il centro sud. Temperature non troppo fredde in pianura e sulle coste, con 12° a Venezia nel pomeriggio.





Centro

Il tempo di venerdì nel centro Italia è in graduale peggioramento, con nubi e qualche pioggia sparsa soprattutto fra Marche e Abruzzo (con possibilità di neve ma solo a quote alte). Nuvoloso anche su Umbria e basso Lazio, ma con pochi rischi di precipitazioni. Si prevedono 14° a Firenze e 16° a Roma. In Sardegna poche nubi il mattino, poi schiarite e sole.





Sud e Isole

Al sud si annuncia una mattinata di bel tempo un po' dappertutto, con clima mite. Le nubi aumenteranno nel pomeriggio su Campania e Calabria tirrenica, con qualche pioggia e rischi di grandinate. Clima molto mite in Puglia e Sicilia, con 16° a Bari e Palermo. In nottata si prevedono peggioramenti.