Mete esotiche anche in città. Acquaworld amplia l’offerta. Ecco la laguna Blue Paradise

Spiaggia con sabbia bianca, attività acquatiche, cabanas per ’assaggio’ di mete esotiche anche per chi rimane in città. Acquaworld, l’unico parco acquatico al chiuso d’Italia, a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, nelle vicinanze di Milano e Bergamo, ha aperto Blue Paradise, la nuova laguna esterna di 800 mq ampliando l’area Tiki Bay, spiaggia con sabbia bianca finissima con ombrelloni in paglia in stile tropicale.

In programma nel periodo estivo schiuma party per bambini con gli animatori tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì. Il divertente schiuma party è previsto anche per gli adulti una o due volte al mese di sera. Aperto nel 2011, il parco è accessibile tutto l’anno grazie ad una tecnologia che permette di ottenere una temperatura controllata nell’acqua e nelle vasche. Acquaworld, vanta 20.000 metri quadrati di superficie, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31° e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni.

Il parco è diviso in diverse aree benessere, con grotta del temporale, sauna, bagno turco, stanza del sale, cerimonie di benessere, frigidarium, Fun, l’area al coperto con tante attrazioni come la torre scivoli, la vasca onde, il Mini World per i più piccoli, lazy river, il Mondo dei Corsari, una zona piratesca e tematizzata fruibile d’estate e d’inverno e Tiki Bay, la zona estiva del parco con sabbia bianca, scivoli e una vegetazione da isola tropicale.

Grazie ai continui investimenti, Acquaworld ogni anno diventa una destinazione per il tempo libero in Lombardia e nel Nord Italia. Il parco acquatico è raggiungibile in auto da Milano con la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo, mentre da Bergamo con l’autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate.

Vi è la possibilità di raggiungere il parco anche con i mezzi pubblici dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone, mentre dalla stazione di Monza con l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone.

