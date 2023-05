Met Gala 2023: tanto bianco e nero nell’omaggio a Karl Lagerfeld. Ma impazza il gossip su Anne Wintour

New York, 2 maggio 2023 – Camelie e perle. Perle e camelie. E poi fiocchi e strascichi in un omaggio pieno di nostalgia per Karl Lagerfeld, stilista immenso, uomo coltissimo e difficile della moda al quale è stata dedicata a serata del MET Gala 2023 per raccogliere fondi per il Constume Institute, dove dal 5 maggio si apre la mostra ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’. Sotto l’organizzazione di ferro e di ghiaccio di Anna Wintour, potente direttrice di Vogue America nonché amica e musa dello stilista scomparso nel 2019, tutto si è svolto secondo copione col vippissimo red carpet sulla scalinata del Met. Ma stavolta con meno travestitismi e inutili oscenità di stile, forse perché si omaggiava Kaiser Karl, la sua memoria, la sua bravura nel far rivivere il mito di Coco Chanel. Il suo essere anche un grande fotografo e un esponente raffinato della cultura mitteleuropea vestita di allure parigina.

Anne Wintour arriva al Met Gala 2023 con l'attore britannico Bill Nighy (Ansa)

Meno eccessi, molto bianco e nero, alcuni abiti vintage di Chanel davvero epici, tutte le sue top model preferite (con l’assenza ingiustificata è ingiustificabile di una icona della maison come Ines de la Fressange), il divismo esaltato ma contenuto, un mare di coppie celebri di tutte le età, alcune lady incinte e felici, premi Oscar a go-go. E un gossip che serpeggia quando entra Anna Wintour, la Grande regina del fashion, al braccio dell’attore Bill Nighy, classe 1949 come lei. Sarà il suo nuovo amore? In attesa di scoprirlo ecco il caschetto perfetto di Anna. Stavolta senza occhiali neri, sull’abito di raso candido e cappotto marsina Chanel Haute Couture tutto ricamato di camelie, magnifiche in bianco argento e oro. Un capolavoro.

Serata del red carpet noiosetta, con il cast di presentatori voluti da Wintour, carini ma moscetti, a intervistare al loro arrivo le star con un trionfo di ovvietà e un cinguettare di “wonderful” ed “excited”. Fa eccezione la sorpresa Jared Leto in versione Chupette (l’amata gattina di Lagerfeld). Bellissime l’attrice spagnola Penelope Cruz vestita da sposa Chanel Couture con tanto di velo sui capelli neri e la cantante Dua Lipa tenera e fiabesca nell’abito vintage bianco di Chanel da principessa delle fiabe. Entrambe tra i co-presidenti del Met Gala 2023 insieme a Michaela Coel e Roger Federer.

Fra le più appariscenti Rihanna, tutta di organza bianca vestita Valentino con trionfo magnifici di camelie come da disegno di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison basata a Roma. La rockstar incinta è la sua seconda gravidanza. Incinta anche Serena Williams. In tunica di Gucci, e anche Karlie Kloss con la pancia svettante e fasciata dell’abito di Loewe.

Attesissima Kim Kardashian, come sempre carnevalesca, con il vestito composto da 50.000 perle imbrigliate sul giunonico corpo, dal collo ai piedi, mise ideata per lei dall’atelier Schiaparelli e dal direttore creativo Daniel Roseberry.

E poi Naomi Campbell in rosa Chanel Couture, Jennifer Lopez in Ralph Lauren bianco e nero e con tanto di veletta, Bradley Cooper fascinoso e in classico smoking, Devon Aoki con Jeremy Scott e disegni di ali di angelo per entrambi, Cara Delevingne ultima musa del Kaiser con una immensa camicia bianca da sera come un aliante sul Red carpet, Marc Jacobo con Paris Hilton in gonna lunga di pelle nera, Gigi Hadid in tulle nero fasciante e trasparente di Givenchy, biondissima come una moderna Venere di Botticelli. Spacco vertiginoso per Kylie Jenner in rosso fuoco e sempre in rosso pomodorissimo Salma Hayek al braccio del ricchissimo marito Francois Henrique Pinault.

Non delude Kendall Jenner in body di paillettes nero e collettino bianco da educanda firmato da Marc Jacobs. Stella McCartney omaggia la memoria di Lagerfeld con una giacca allungata nera tempestata di perle e leggings di cristalli. Infine Lizzo imbattibilmente in Chanel nero e fili di perle. come fosse un tessuto gessato, in tutta la sua spavalda e inclusiva immensita’.