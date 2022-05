Met Gala 2022: tema, orario e dove vedere l'Oscar della Moda

Roma, 2 maggio 2022 - Che ci saranno Chiara Ferragni e Fedez lo sappiamo già, ma la lista degli ospiti al Met Gala 2022 - considerato da molti una sorta di Oscar della Moda - è lunga. Partecipare all'evento iconico newyorkese che coincide con l'inaugurazione della grande esposizione annuale della moda del Metropolitan Museum of Art è un onore che viene riservato ai divi più stellari dello showbiz. Quest'anno l'evento si tiene, come da tradizione, il primo lunedì di maggio: quindi stasera vedremo la passerella di personaggi e celebrità del mondo dello spettacolo e della moda.

Orario e come vederlo dall'Italia

Il maxi evento si potrà seguire in diretta streaming su Vogue o sul sito del Met, a partire dalle 18 ora locale (mezzanotte in Italia).

Il tema

"Gilded Glamour and White Tie", il tema del gala del Met che oggi accompagnerà l'inaugurazione della nuova, hollywoodiana mostra del Costume Institute, manda ai 400 invitati al party dell'anno un messaggio inequivocabile che invita alle polemiche. Un "period drama" tra bustini e corsetti, abiti sfarzosi che svolazzano in valzer e quadriglie. L'indicazione sull'invito evoca la "Gilded Age", l'era di grande opulenza della fine dell'Ottocento quando una rapida industrializzazione allargò vertiginosamente il divario tra ricchi e poveri. Se il messaggio è chiaro, si apre però un dilemma per stilisti e celebrità: come tradurre il "glamour dorato e la cravatta bianca" in qualcosa che non sembri uno schiaffo al 99% degli americani? Il codice di abbigliamento riservato alle occasioni più formali e solenni come la cena dei Nobel o i ricevimenti della Regina Elisabetta rischia di apparire un anacronismo perfino nei circuiti miliardari che gravitano attorno al gala dove ogni posto a tavola costa 35 mila dollari. Come si adeguerà Elon Musk, uno degli ospiti di passate occasioni? O il clan Kardashian, per la prima volta invitato al completo, compreso Pete Davidson, il boyfriend di Kim, e Kourtney che debutta al Met col fidanzato Travis Barker?

Gli ospiti

Quest'anno la festa di beneficenza per l'Institute of Fashion sarà presieduta dagli attori Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda. La lista dei presenti viene di solito resa nota proprio a ridosso della cena che si svolge a porte chiuse e dove un tavolo può costare fino a 500mila dollari. . L'anno scorso - l'edizione che si tenne dopo l'anno di pausa per la pandemia, una serata comunque un po' sottotono per le restrizioni - al Met Gala partecipò Matteo Berrettini.