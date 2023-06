Meryl Streep, la diva da Oscar è nel cast di ‘Only Murders in the Building 3’

Meryl Streep ha recitato nella terza stagione di 'Only Murders in the Building'. Ad annunciarlo su Instagram è stata qualche tempo fa Selena Gomez, anche lei nel cast del dramedy insieme a Steve Martin, Martin Short e Paul Rudd.

La trama

La piattaforma Hulu, che distribuisce la serie negli Stati Uniti, ha confermato la notizia senza aggiungere altri particolari, per cui non è ancora chiaro se l’attrice tre volte Premio Oscar farà solo una parte da guest star o diventerà un personaggio fisso. 'Only Murders in the Building' è ambientata in un palazzo dell'Upper West Side, l'Arconia. Gli inquilini fanno amicizia grazie a podcast su omicidi reali e cominciano la loro indagine quando misteriosi delitti avvengono attorno a loro.

Terza stagione

La terza stagione prende le mosse dopo che un attore interpretato da Rudd muore su un palcoscenico di Broadway durante una commedia in cui recita accanto a Martin con la regia di Short. In Italia ‘Only Murders in the Building 3’ debutterà su Disney+ l’8 agosto. Ed è già molto attesa, anche per la presenza della Streep.

Biografia

Meryl Streep (all’anagrafe Mary Louise Streep) compie gli anni il 22 giugno. Il suo anno di nascita è il 1949. È nata e cresciuta nel New Jersey. Sua madre, Mary Wilkinson Streep, era una nota artista ed editrice sempre nel campo dell’arte, mentre suo padre, Harry William Streep Jr., era un dirigente farmaceutico. Anche i suoi fratelli minori, Harry William e Dana David, hanno seguito il percorso della recitazione. Attrice teatrale, televisiva e cinematografica molto amata e apprezzata, la Streep vanta una lunga e onorata carriera alle spalle. Uno dei suoi primi lavori professionali è stato nel 1975 alla National Playwrights Conference dell'Eugene O'Neill Theatre Center, dove ha recitato in cinque spettacoli in sei settimane.

Inizi

Sempre nel 1975 si è trasferita a New York e si è esibita in numerose produzioni teatrali. Ha frequentato la Bernards High School di Bernardsville, nel New Jersey, dove era una cheerleader e dove è stata nominata reginetta durante l'ultimo anno. Streep inizialmente era incline all'opera, ma si interessò alla recitazione al college. Successivamente si è iscritta alla Yale School of Drama e, per pagarsi gli studi, ha lavorato come cameriera e dattilografa. Nel frattempo ha collaborato anche con diverse produzioni teatrali. Era sul punto di abbandonare il palco per iscriversi a legge. Stando a quanto trapelato, tuttavia, la mattina del colloquio per l’ammissione la Streep avrebbe dormito fino a tardi e non avrebbe fatto in tempo. Tuttavia ha preso il contrattempo come un segno e ha pensato di dover dedicarsi ad altri studi e interessi. Nel 1975 si è laureata in Belle Arti.

La svolta

Nel 1976 Meryl Streep è rimasta incantata davanti al film ‘Taxi Driver’ con Robert De Niro e ha iniziato ad accarezzare l’idea del cinema. Ha dunque cominciato a fare diversi provini, non sempre andati bene. Come avrebbe poi ricordato lei stessa anni dopo, è passata alla storia la sua bocciatura per ‘King Kong’ prodotto da Dino De Laurentiis. De Laurentiis, davanti alla Streep e rivolgendosi al figlio in italiano, disse che era brutta e chiese perché il figlio gliel’avesse portata. Lei, che capiva la lingua, rispose in inglese che le dispiaceva non essere abbastanza bella per quella pellicola, ma quella di De Laurentiis rimaneva un’opinione come tante, aggiungendo, mentre si congedava, che sarebbe andata a cercarne una più gentile.

Esordio

Il debutto sul grande schermo è avvenuto per la Streep nel 1977 con ‘Giulia’ diretta da Fred Zinnemann. Nel 1978 si è fatta notare dal grande pubblico recitando al fianco di Robert De Niro e Christopher Walken e all’allora fidanzato John Cazale – poi scomparso prematuramente per una malattia – ne ‘Il cacciatore’ di Michael Cimino, per cui ricevette la sua prima candidatura agli Academy Awards come migliore attrice non protagonista.

Premi

La Streep ha vinto la statuetta d’oro degli Oscar per ben tre volte, una come migliore attrice non protagonista, per ‘Kramer contro Kramer’ (1979), e due come migliore attrice protagonista, per ‘La scelta di Sophie’ (1982) e per ‘The Iron Lady’ (2011). Lei, Frances McDormand e Ingrid Bergman sono state le attrici a ricevere più riconoscimenti per la recitazione nella storia degli Academy Awards. Sul fronte femminile, meglio di loro ha fatto solo Katharine Hepburn (vincitrice di quattro statuette).

Film cult

Oltre ai capolavori premiati con gli Oscar ricordati in precedenza, la Streep ha recitato magistralmente in tantissime pellicole tra cui ‘Innamorarsi’, ‘La mia Africa’, ‘She-Devil’, ‘La morte ti fa bella’, ‘La casa degli spiriti’, ‘I ponti di Madison County’, ‘Il ladro di orchidee’, ‘The Hours’, ‘The Manchurian Candidate’, ‘Il diavolo veste Prada’, ‘Mamma mia!’ e ‘Mamma mia! Ci risiamo’, ‘Julie & Julia’, ‘Piccole donne’, ‘Don’t Look Up’.

Vita privata

Dopo la storia di tre anni con il compianto collega John Cazale, morto per disturbi polmonari nel marzo 1978, nel settembre dello stesso anno la Streep si è poi sposata con lo scultore Don Gummer dal quale ha avuto quattro figli, Henry, Mamie, Grace e Louisa. La prima a renderla nonna è stata Mamie.