Meryl Streep e l’addio a Diane Keaton: “Vive in ogni attrice che ha scelto la verità invece della perfezione”. Woody Allen “sconvolto”

La notizia della scomparsa di Diane Keaton, sabato sera, a 79 anni, ha scosso profondamente Hollywood. L’attrice, vincitrice dell’Oscar per Io e Annie, lascia dietro di sé un’eredità artistica e umana che ha segnato generazioni di spettatori e di professionisti del settore.

Tantissime le celebrità che hanno condiviso il loro dolore via social. “Diane non se ne va davvero. Vive in ogni donna che ha osato essere diversa, in ogni attrice che ha scelto la verità invece della perfezione”, ha scritto Meryl Streep, cogliendo probabilmente l’essenza di tutto quello che l’attrice scomparsa ha voluto trasmettere.

“Non c’era nessuno come Diane. Il suo talento era immenso, ma la sua umanità lo era ancora di più”, è, invece, il ricordo di Steve Martin, che con lei ha recitato nel Padre della sposà. Anche Bette Midler, che ha recitato con Keaton in Il club delle prime mogli, ha riconosciuto l’originalità di Keaton nel suo omaggio: “Era esilarante, assolutamente originale, e completamente priva di malizia, o di quella competitività che ci si sarebbe aspettati da una star del genere - ha scritto Midler - Quello che si vedeva era chi era”.

Nello stesso film c’era anche Goldie Hawn, grande amica di Keaton di lunga data: “Diane, non eravamo pronti a perderti. Hai lasciato una scia di polvere di stelle, piena di luce e ricordi. Non c’era, e non ci sarà, nessuno come te”.

Per Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn, Keaton era “una presenza indimenticabile. Diane ha lasciato un segno profondo in tutti noi”. “Lavorare con te sarà sempre uno dei momenti più belli della mia vita”, ha scritto Kimberly Williams-Paisley, che ha interpretato la figlia di Keaton nei film Il padre della sposa e Il padre della sposa 2. Commovente anche il ricordo di Jane Fonda, che con lei ha lavorato in due film della serie Book Club: “Era sempre una scintilla di vita e di luce, sempre pronta a ridere delle proprie debolezze, con una creatività senza limiti. Era unica”.

Dal compagno di una vita, Woody Allen, nessun messaggio ufficiale; una fonte vicina al regista ha fatto sapere a People che Woody “è estremamente sconvolto e sorpreso: non era a conoscenza del peggioramento delle condizioni di salute di Diane”.