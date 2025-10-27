Meredith Monk, un’avventura da Leone

La sua non è una voce che racconta o che evoca altre dimensioni, ma è quella che la compositrice Joan La Barbara ha definito, usando il titolo di uno suo disco del 1976, "lo strumento originale", capace di mettere in connessione i “mondi lontanissimi“ così amati da Franco Battiato. Per questo il Leone d’oro della Biennale Musica 2025 alla carriera, consegnato da una visibilmente emozionata Caterina Barbieri, lunedì 20 ottobre, è un riconoscimento non solo al lavoro di Meredith Monk, ma a una idea di arte che trasfigura la realtà, mettendola però sempre al centro della propria opera.

Per la ottantaduenne cantante e compositrice americana quello in Laguna è stato un “ritorno a casa“. Qui, infatti, nel 1975, fu invitata dall’allora direttore della sezione Teatro, Luca Ronconi, per allestire la sua composizione, Education of the Girlchild, una rappresentazione dove musica, teatro e immagine si fondono per portare lo spettatore nel cuore di un “romanzo di formazione“ dal vivo, che mette in scena il ciclo della vita di una donna, ma al contrario, partendo dall’età anziana e arrivando alla gioventù.

Un’esplorazione del rapporto che abbiamo con il tempo e con la crescita come esseri umani, interrogandosi su cosa significhi la trasmissione del sapere tra le generazioni. Una pièce, che era nata tre anni prima nel suo loft di New York come un assolo, fu premiata a Venezia e poi alla Biennale è arrivata nuovamente nel 2008, in una versione rimontata per l’occasione, che riprendeva proprio la stesura originale del debutto.

Con Caterina Barbieri, nuova curatrice della Biennale Musica, compositrice bolognese che da anni coltiva, dopo gli studi al Conservatorio cittadino, l’amore per l’elettronica polverosa e incredibilmente “umana“ delle macchine analogiche per fare musica, Meredith Monk ha in comune la visione sonora, ben sintetizzata nel titolo di questa edizione, La stella dentro.

L’arte come impellenza del dire, necessità, proprio come il bisogno di avere una stella che ci suggerisca la rotta, ci aiuti a orientarci, ci fornisca gli strumenti, lasciando a noi la scelta su come raggiungere la meta. Un viaggio nel tempo e nella costruzione della maturità, che a Venezia è stato illuminato proprio dalla produzione della Monk in programma, ad iniziare dall’installazione Songs of Ascension Shrine nei suggestivi spazi delle Sale d’armi dell’Arsenale, sino al concerto antologico ospitato dal Teatro Malibran e immaginato come un percorso nelle tappe più significative della lunga carriera della performer.

Realizzato insieme alle sue collaboratrici Katie Geissinger e Allison Sniffin, lo spettacolo ha ricostruito una splendida avventura artistica, scegliendo come data di partenza proprio il 1975 del suo arrivo a Venezia, anno nel quale scrisse Gotham Lullaby, una inquieta ninna nanna che è stata in seguito riletta da Björk. Ed è proprio la pop star islandese a coprodurre il documentario Meredith Monk: Dancing Voice, Singing Body, un omaggio a quella che ha sempre definito, sin da quando aveva sedici anni e suonava in una punk band, la sua prima fonte di ispirazione. Un rapporto felice tra maestra ed allieva. Come quello narrato in Education of the Girlchild.